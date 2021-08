Ettenhausen: Unbekannter stiehlt Portemonnaie der Hirschen-Wirtin

Diebstahl «Dabei fühlte ich mich in der Dorfbeiz immer so sicher»: Gast lässt das private Portemonnaie der «Hirschen»-Wirtin in Ettenhausen mitgehen Am Samstagnachmittag ereignete sich im Ettenhauser «Hirschen» ein Diebstahl. Ein Unbekannter bestellte eine Bratwurst, wartete bis Wirt und Wirtin ausser Sichtweite waren und steckte kurzerhand das private Portemonnaie von Rosa Vidic ein, das sich auf dem Tresen befand. Danach machte sich der dreiste Dieb mit dem Velo aus dem Staub. Kurt Lichtensteiger 02.08.2021, 18.30 Uhr

Ein noch unbekannter Dieb hat im Gasthaus Hirschen in Ettenhausen den Geldbeutel der Wirtin gestohlen. Bild: Kurt Lichtensteiger

Wut, Ärger und Entsetzen über das ungebührliche Vorgehen eines etwa 20-jährigen Mannes sind der Wirtin Rosa Vidic noch einige Stunden nach der Tat deutlich ins Gesicht geschrieben: «Dabei fühlte ich mich in der Dorfbeiz immer so sicher.» Jetzt, nach dem völlig überraschenden Vorfall, ist Vidic einfach enttäuscht. Die 55-Jährige, die seit zweieinhalb Jahren das Restaurant Hirschen an der Rüetschbergstrasse führt, fügt an:

Roger Gähwiler und Rosa Vidic, das Wirtepaar im «Hirschen» Ettenhausen. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Dass so etwas in unserem beschaulichen Dorf passieren konnte, kann ich einfach nicht nachvollziehen.»

Was war genau geschehen? Die «Hirschen»-Wirtin rekapituliert das Erlebte vom Samstagnachmittag.

Vidic erledigte nach dem Mittagsservice Besorgungen in Aadorf. Nach der Rückkehr legte sie ihren privaten Geldbeutel auf den Tresen, hinter die Gläser. «Etwas, das ich ansonsten nicht tue», sagt sie. «Aber ich wollte schnellstmöglich die wartenden Gäste im Garten bedienen.»

Während sie dort beschäftigt war, betrat ein junger Mann mit Velohelm und Stoffmaske die menschenleere Gaststube und fragte in gebrochenem Deutsch ihren Lebenspartner, Roger Gähwiler, was es als Take-away zu essen gebe. Nachdem sich der ungebetene Gast für eine Bratwurst entschieden hatte, begab sich Gähwiler in die Küche und machte sich an die Arbeit, erzählt die Wirtin.

Den Gast aber gelüstete es nicht nach Fleisch. Er hatte offenbar anderes im Sinn. Er nutzte die Gunst der Stunde zu einer ruchlosen Tat. Der Fremde – er soll etwa 1,80 Meter gross sein – behändigte nämlich kurzerhand das Portemonnaie, worin 190 Franken steckten. Dann war er so schnell wieder weg, wie er gekommen war. Wohl mit der Genugtuung, den günstigsten Zeitpunkt zur Tat erwischt zu haben.

Die Vorfreude auf die Ferien ist getrübt

Das Wirtepaar bleibt verdutzt zurück. Am 8. August wollen sie zwei Wochen Ferien im nahen Ausland verbringen. Die Vorfreude auf die Ferien ist nun arg getrübt. Das Bargeld kann ich noch verschmerzen, nicht aber den Verlust aller gestohlenen Ausweise, etwa der ID, der Bankkarten und des Führerscheins.

«Es ist ungeheuerlich und kaum vorstellbar, dass in unserem friedfertigen Treffpunkt plötzlich ein Wildfremder auftaucht und meine Arglosigkeit missbraucht.»

Unverständnis herrscht offenkundig auch bei den anwesenden Gästen, die von alledem nichts mitbekommen haben.

Natürlich wurde unverzüglich die Polizei avisiert, die daraufhin den Tatvorgang minutiös aufnahm. Nach deren Aussage solle man einen Verdächtigen im Visier haben, doch dazu könnten keine näheren Angaben gemacht werden. Ein Gast sagte zudem, dass kurz vor der Tatzeit ein Verdächtiger im Dorf in Briefkästen geschaut habe. Ob dieser Hinweis aussagekräftig ist, lässt sich allerdings nicht überprüfen. So oder so: Das Vertrauen in die Ettenhauser Friedfertigkeit scheint etwas erschüttert worden zu sein.