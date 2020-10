Die Wirtin der Vis-Bar Frauenfeld hat ein eigenes Oktoberfest auf die Beine gestellt

«Wir erachten die Rennen als zumutbar, Alternativen gibt es keine»: Motocrosstradition in Frauenfeld soll noch Jahre weiterleben

Der Motor- und Radsportverein Frauenfeld will weiterhin Rennen im Schollenholz durchführen. Fehlt die Bewilligung, steht eine Tradition vor dem Aus. Jetzt will er mit seiner Baubewilligung unfallfrei über die Ziellinie gelangen. Bereits am 11. Oktober finden in Frauenfeld Motocrossrennen statt, die in Payerne abgesagt worden sind.