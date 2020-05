«Die Welt dreht sich nicht nur um den Sport»: Wie Corona das Leben des Thurgauer Sportmoderators Lukas Studer verändert hat Vitaparcours für die Fitness, aufwendige Menues für die Familie und gemeinsame Geigen-Duette mit der Tochter. Der Alltag des gebürtigen Scherzinges Lukas Studer hat sich durch die Coronapandemie verändert. Dienstag und Mittwoch moderiert er legendäre Höhepunkte des Schweizer Eishockeys. Hana Mauder 19.05.2020, 05.10 Uhr

Vor Corona: Sportmoderator Lukas Studer vor dem SRF-Gebäude. Bild: Urs Bucher

Nichts ist mehr, wie es war. Das fordert von Menschen mit Vorbildfunktion sicheres Fingerspitzengefühl. Bekannte Gesichter von Schweizer Radio und Fernsehen meiden darum bewusst das Rauschen im Blätterwald. Eine Teamentscheidung, die SRF Sportmoderator Lukas Studer teilt. «Im Moment sind andere Sachen viel wichtiger als unsere Meinungen.»

Natürlich ist einiges weggebrochen. Routinen sind wie Bausteine des Alltags: das Tennis-Match am Morgen. Ein herzhaftes Lachen unter Teamkollegen. «Aber das sind Luxusprobleme. Ich bin dankbar dafür, wie sich die Schweizer Regierung um uns kümmert», betont Lukas Studer. Wenn ihm der Sport fehlt, dreht er Runden auf dem Vitaparcours. Dabei halten ihn seine drei Kinder auf Trab.

Die grossen Momente der Eishockey-WM

Umso schöner ist es, wieder ins Studio zu kommen. Aktuell freut er sich sehr auf die Moderation von Dienstag und Mittwoch. «Wir lassen die grossen Momente der Eishockey-WM 2018 aufleben.» Silber für die Schweizer Nati: Da gehe es um grosse Leistungen und starke Gänsehaut-Momente. Vom verpassten Golden Goal bis zum Penalty-Krimi sei alles drin. Als Gast nimmt unter anderem Nati-Trainer Patrick Fischer im Studio Platz. Die spannende Zeitreise lässt nicht vergessen, dass die Heim-WM abgesagt wurde.

«Aber wir schaffen emotionale Momente. Das verbindet.»

Die Tage sind sehr gut ausgefüllt

Die Vorbereitungen für die Sendungen macht der 43-Jährige im Homeoffice am Pfäffikersee. Die Arbeit eines Moderators endet nicht, wenn die Lampen im Studio löschen. «Ich recherchiere viel, schaue mir die Spiele von damals nochmals an und telefoniere mit Zeitzeugen», erklärt Lukas Studer. Es herrscht keine berufliche Sendepause. Das «Was» und «Wie» verlagert sich.

Neben den TV-Sendungen ist Lukas Studer auf Instagram aktiv. Mit einem 15- bis 30-Minuten-Interview-Format lassen er und seine Kolleginnen und Kollegen regelmässig nationale oder internationale Sportstars wie Wendy Holdener, Fabian Schär oder Lindsey Vonn zu Wort kommen.

Die Decke fällt Studer nach dem Arbeiten im Homeoffice nicht auf den Kopf. «Ich habe das aufwendige Kochen wieder neu entdeckt», erzählt er. Die Begeisterung seiner Kinder hält sich dabei allerdings in Grenzen.

«Mit einem Pulpo-Salat habe ich zu viel experimentiert. Von meinem Sohn gab’s den Kommentar: ‹Das ist nicht

dein Ernst, Papa!›»

Die argwöhnischen Blicke auf den Teller nimmt der dreifache Familienvater mit Humor. Seine Eltern in Scherzingen kann er derzeit nicht besuchen. Der Moderator ist im idyllischen Dorf am Bodensee aufgewachsen. «Mein Herz schlägt immer noch sehr für den Thurgau», betont er. Mit Mostindien verbinden ihn viele schöne Erinnerungen. «Meine Familie besass in meiner Kindheit keinen Fernseher. Aber für die Skirennen organisierte mein Vater immer ein Gerät», erzählt er. «Der Bildschirm war sehr, sehr klein. Wir sechs mussten eng zusammenrücken.»

Die Studivari - eine selbstgebaute Geige

Seine berufliche Karriere startete er am Lehrerseminar Kreuzlingen. «Für meine Abschlussarbeit baute ich eine Geige – ich nannte sie ‹Studivari›», erinnert sich der ehemalige Lehrer. «Die Zeit als ich unterrichtete war vielseitig und bereichernd. Aber ich wollte das nicht für immer machen.» Später führte ihn sein beruflicher Weg an die Fachhochschule in Winterthur. Hier studierte er Journalismus und Organisationskommunikation und absolvierte eine interne Ausbildung zum Fernsehjournalisten bei SRF. «Mein erster Einsatz führte mich dann ausgerechnet zu einem Skirennen.»

Er träumt davon, ein Instrument perfekt zu beherrschen

Musik spielt noch immer eine Rolle im Leben von Lukas Studer. Seine Band «Moby’s Dick» ist zwar längst Geschichte. Und das Schlagzeug hat aus Platzgründen ausgedient. Aber als seine Tochter mit Geigenunterricht startete, holte er sein Instrument der Marke Eigenbau wieder aus dem Schrank. «Manchmal spielen meine Tochter und ich ein Duett zusammen – sie trifft die Töne aber definitiv besser.» Ein Lebenstraum wäre es, so meint der Moderator und Sportreporter, ein Instrument perfekt zu beherrschen. Doch dafür fehle die Zeit.

Die Rädchen des Sportes drehen sich für Lukas Studer weiter. Nur das Tempo ist gemächlicher geworden. «2019 übertrug SRF alleine im TV rund 1400 Stunden Livesport. Das ist aktuell stark reduziert», erklärt er. Aber im Moment müssten andere Prioritäten gesetzt werden: «Die Welt dreht sich nicht nur um den Sport.»

Legendäre Eishockey-Höhepunkte Wegen der Coronapandemie fällt die Eishockey-WM 2020 aus. Statt der Liveübertragung lässt das SRF legendäre Momente aufleben. In zwölf Sendungen lassen Radio und Fernsehen alle WM-Spiele auf dem Weg zu zwei historischen Silbermedaillen 2013 und 2018 Revue passieren. Experten und Akteure kommen zu Wort. Am Dienstag, 19. Mai, und Mittwoch, 20. Mai, moderiert Lukas Studer die Zeitreise von 20.10. bis 22.00 Uhr auf SRF zwei. (mau)