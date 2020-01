Die Weinfelder «Trauben »gehen als Sieger in die Playoffs

EISHOCKEY: SC Weinfelden erzwingt Entscheidungsspiel

0:2 lag Weinfelden im Playout gegen Uzwil zurück. Der Fall in die 2. Liga schien besiegelt. Seither aber siegten die Thurgauer zweimal in Folge, zuletzt 3:2. Damit kommt es am Samstag in Uzwil zum Showdown.