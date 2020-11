Die Vorfreude auf die neue Tobler Turnhalle steigt Die neue Turnhalle mit integriertem Kindergarten steht in Tobel kurz vor ihrer Fertigstellung. Christoph Heer 04.11.2020, 16.45 Uhr

Vereins- und Pressevertreter lassen sich die bald fertiggestellte Turnhalle zeigen. (Bild: Christoph Heer)

Im Juni 2018 genehmigt, soll bereits Mitte Dezember die erste Nutzung der neuen Tobler Turnhalle möglich sein. Nach Zeitplan, trotz Corona. Denn bis anhin haben sich Bauarbeiter, Bauleitung, Architekten und alle Involvierten gut an die BAG-Massnahmen gehalten, berichtete Baukommissionspräsident Christoph Brasser an der Baustellenbegehung am Dienstagabend. Vereinsvertreter und Presseleute waren eingeladen, sich über die entstehende Einfachturnhalle zu informieren.