Die USA hören mit: Thurgauer Datenschützer warnt vor Skype, Teams und Office 365 Immer öfter sind Daten von Schweizerinnen und Schweizern im Ausland gespeichert. Das Problem: Amerikanische Strafverfolger könnten Zugriff auf die Daten erhalten. Fritz Tanner, Beauftragter für Datenschutz des Kantons Thurgau, pocht auf die Einhaltung des Amtsgeheimnisses. Und gibt Tipps für die Praxis.

Das Amt für Informatik speichert die Daten der Thurgauer Kantonsverwaltung in Weinfelden. Bild: Reto Martin (10. November 2014)

Ein Pfarrer sollte beim Kauf eines Anrufbeantworters darauf achten, wo die Sprachnachrichten gespeichert werden. Denn die Anrufer hinterlassen möglicherweise Mitteilungen über persönliche Dinge wie Geburt, Krankheit oder Tod. Ein Geistlicher untersteht wie ein Arzt einem strengen Berufsgeheimnis. Dieses kann beim Betreiber des Speichers geritzt werden.

Das gilt besonders für Anbieter im Ausland. So können amerikanische Strafverfolger den Zugriff auf Daten erhalten, die Einwohner der Schweiz bei Amazon oder Microsoft abgelegt haben, wie Fritz Tanner, Datenschützer des Kantons Thurgau, erklärt. Das gilt ebenso, wenn die Daten in Irland gespeichert sind. Auch Anrufspeicher bei Skype sind aus Sicht des Datenschutzes heikel, da es sich um eine Unternehmung mit Bezug zu den USA handelt.

Fritz Tanner ist der Thurgauer Datenschützer. Bild: Reto Martin

Das Problem des Anrufbeantworters gehört zu den Anfragen aus der Praxis, die Tanner in seinem Jahresbericht erwähnt. Der Datenschützer riet dem Fragesteller, den Betreiber des Anrufbeantworters vertraglich und beweisbar zur Geheimhaltung zu verpflichten. «Bei einem Schweizer Anbieter ist das leichter, da er dem Telefongeheimnis untersteht», sagt Tanner. «Man muss die Geschäftsbedingungen anschauen.»

So darf der Nutzer sich nicht damit einverstanden erklären, dass der Anbieter Daten an Dritte weitergibt. Die sicherste Methode ist jene, die Tanner selber gewählt hat: Er speichert Anrufe im eigenen Haus mit Hilfe eines Routers, in den ein Anrufbeantworter integriert ist. «Für Pfarrer ist das zu empfehlen.»

Kantonsverwaltung sollte in Weinfelden speichern

Die Datenspeicherung im Ausland ist ein Problem, dem der Datenschützer in vielen Bereichen begegnet. Die fortschreitende Digitalisierung, gegen die Tanner keine grundsätzlichen Einwände hat, ermöglicht es beispielsweise, dass Gesuchsteller ihre Angaben nur einmal in eine einzige Formularmaske eingeben müssen.

Die Daten können anschliessend ohne zusätzlichen Aufwand für verschiedene behördliche Belange verwendet werden. Das führt aber dazu, dass Bearbeiter von Personendaten vermehrt gar nicht mehr wissen, wo die eingegebenen Daten genau liegen. Viele Programmanbieter wollen die Daten des Nutzers selber speichern. Sie liegen nicht mehr beim Nutzer; im Fall der Thurgauer Kantonsverwaltung befanden sie sich im Speicher des Amts für Informatik.



Beratungsresistente Schulbehörden

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Datenschützers lag deshalb letztes Jahr darin, auf das Speicher-Problem aufmerksam zu machen. Im Jahresbericht erwähnt Tanner eine Veranstaltung von Schulbehörden, bei der die Teilnehmer «leider eine gewisse Beratungsresistenz an den Tag» gelegt hätten. Dabei ging es um OneNote, ein digitales Notizbuch von Microsoft. «Wir haben es schon gekauft, weshalb können wir es nicht mehr einsetzen?», sei ihm entgegnet worden.

Das Problem sind sensible Daten wie Zeugnisnoten oder Beurteilungen der Sozialkompetenz der Schüler. Sind diese in den USA gespeichert, könnte ein amerikanischer Staatsanwalt den Zugriff darauf erhalten, wenn der Schüler in Konflikt mit der US-Justiz geraten sollte. Sind die Daten in der Schweiz gespeichert, müsste er ein Rechtshilfebegehren stellen.

Die Schweiz würde es prüfen und könnte es beispielsweise ablehnen, wenn das Delikt, das dem Schüler vorgeworfen wird, in der Schweiz nicht strafbar ist. Schulen können solche Notiz-Programme aus Sicht des Datenschützers verwenden, wenn sie Pseudonyme verwenden. So darf ein Lehrer beispielsweise Notizen in Office 365 eingeben, die wahren Namen der Schüler muss er aber für sich behalten. Keine Einwände hat Tanner gegen Lehrer-Office, ein System eines Schweizer Anbieters, das in Schulen unter anderem für die Speicherung von Zeugnissen verbreitet ist.

Die Behörden müssen das Amtsgeheimnis wahren



Problematischer ist hingegen Teams, das für Telefonkonferenzen beliebt ist. «Steuerbehörden sollten bei einer Teams-Konferenz keine Daten eines Steuerzahlers hinaufladen», sagt Tanner. Auch Zoom übermittelt Daten via Amerika:

«Man kann analysieren, wer hat mit wem telefoniert. Man kann reinhören. Die Regierung kann es, der Anbieter kann es.»

Tanner räumt ein, dass das Risiko eines aus Schweizer Sicht unbefugten Zugriffs auf im Ausland gespeicherte Daten «nicht so gross» ist. Gleichwohl dürften Schweizer Behörden solche Daten nicht im Ausland speichern: «Wir haben immer noch ein Amtsgeheimnis. Für die Weitergabe der Daten muss der Urheber einverstanden sein, oder es braucht dafür eine gesetzliche Grundlage.»

Auch wenn Amazon den billigsten Speicher anbiete und der Service gut sei, so dürfe eine Steuerverwaltung keine Steuererklärungen dort speichern.

Whatsapp nicht für Lehrer Lehrer sollen mit Eltern nicht mit einem Chat-Programm wie Whatsapp kommunizieren, das den Zugriff auf alle Kontakte des Anwenders verlangt, meint Datenschützer Fritz Tanner. Wenn überhaupt, sollen Programme wie Signal oder Wire verwendet werden, welche die Privatsphäre der Anwender besser schützen.