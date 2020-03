«Die Untersee- und Rheinregion ist eine Perle»: URh-Geschäftsführer Remo Rey ist stolz auf die Auszeichnung des Thurgauer Tourismuspreises

Heuer hat Thurgau Tourismus seinen Anerkennungspreis bereits zum 19. Mal verliehen. Erstmals hat zusätzlich zum Entscheid der eingesetzten Fachjury ein Online-Voting mit rund 3600 gültigen Stimmen das Resultat beeinflusst. Die Schifffahrtsgesellschaft für Untersee und Rhein (URh) setzte sich als eine von insgesamt sechs Nominierten gegen das Gasthaus Schupfen in Diessenhofen, den Hof Tschannen in Illighausen, die Kartause Ittingen in Warth, das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum MoMö in Arbon und den Weinweg in Weinfelden durch. In den drei vorhergehenden Jahren durften der Camping Wagenhausen (2018), die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS) (2017) und das Wellnesshotel Golf Panorama Lipperswil (2016) die mit 10'000 Franken dotierte Auszeichnung von Thurgau Tourismus entgegennehmen.