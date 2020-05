Porträt «Die Ungewissheit ist das Schlimmste»: Warum diese Schweizerin während der Coronakrise von Malawi nach Frauenfeld geflogen ist – und jetzt vielleicht ohne ihren Mann gebären muss Die Schweiz-Britin Rachel Etter-Phoya lebt mit ihrer Familie in Lilongwe, der Hauptstadt von Malawi. Um ihr zweites Kind sicher zur Welt zu bringen, ist sie nach Frauenfeld zu ihren Thurgauer Wurzeln zurückgekehrt. Wegen Covid-19 wird sie ihr Kind nun aber vielleicht ohne ihren Mann gebären müssen. Rossella Blattmann 12.05.2020, 18.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Rachel Etter-Phoya spielt mit ihrem Sohn Dziko (2) in einem Frauenfelder Park. Ihr Mann steckt wegen der Coronakrise zu Hause in Malawi fest. Bild: Reto Martin

3, 2, 1 – und weg ist der Zvieri. Ratzfatz hat der kleine Dziko sein Minipic verputzt. Der Zweijährige sitzt neben seiner Mutter Rachel Etter-Phoya (33) in einem Frauenfelder Garten. Die Mai-Sonne strahlt, ein Nachbarsmädchen im rosa Prinzessinnenkostüm rennt barfuss über die Wiese, ein Bub präsentiert stolz sein Schoggiglacé, das langsam vor sich hinschmilzt. Dass sich die Welt wegen des Coronavirus noch immer im Ausnahmezustand befindet – davon merkt man an diesem Nachmittag auf den ersten Blick wenig.

Rachel-Etter Phoya – ihre Mutter Julia ist Britin, der Vater Martin Schweizer – lebt mit ihrer Familie in Malawis Hauptstadt Lilongwe, wo sie auch aufgewachsen ist. Die Sozialwissenschaftlerin, die in der Entwicklungshilfe arbeitet, ist im siebten Monat schwanger. Im Juli soll das Kind zur Welt kommen – im Kantonsspital Frauenfeld, weg vom maroden Gesundheitssystem in ihrer afrikanischen Heimat. «Ich und mein Mann Mutisunge hatten geplant, den Sommer mit Dziko und dem Baby in Frauenfeld, bei unseren Verwandten, zu verbringen, und im Herbst wieder nach Hause zu fliegen», sagt sie. Doch es sollte alles anders kommen:

«Wegen der Coronakrise steckt mein Mann in Malawi fest.»

Abschiedsszene am Flughafen von Lilongwe. Mutisunge Etter-Phoya (r.) war bis zu diesem Zeitpunkt nie länger als einen Tag vom Zweijährigen Dziko getrennt. Mittlerweile sind es beinahe eineinhalb Monate. Bild: Rachel Etter-Phoya (31. März 2020)

Warten auf den Pass

Was ist passiert? Mutisunge Etter-Phoya ist malawischer Staatsbürger, im Gegensatz zu seiner Frau und seinem Sohn besitzt er keinen Schweizer Pass. Es sei zwar wegen des Coronavirus zu Verzögerungen gekommen, sagt Rachel-Etter Phoya. «Da er Ehepartner einer Schweizerin ist und aufgrund unserer aussergewöhnlichen familiären Situation wurde das Visum für den befristeten Schweiz-Aufenthalt meines Mannes trotz Coronakrise bewilligt.»

Doch dafür musste er seinen Pass in die Schweizer Botschaft nach Pretoria (Südafrika) schicken, da es in Malawi keine Schweizer Botschaft gibt. Dort liegt der Pass immer noch. Wegen des rigorosen Lockdowns in Südafrika kann der Express-Botendienst DHL das Dokument nicht nach Malawi liefern.

Tausende Dollar für eine sichere Geburt

Rachel Etter Phoya weiss nicht, wann sie ihren Mann wieder in die Arme schliessen kann. Ein weiteres Hindernis ist der massiv eingeschränkte und überteuerte Flugverkehr. «In Malawi gibt es wenig Tourismus, Flüge in die Schweiz sind ohnehin rar, Direktflüge gibt es keine», sagt Etter-Phoya. Und in Coronazeiten einen Flug zu ergattern ist noch schwieriger und teurer geworden. Für die Reise von Lilongwe nach Zürich am 31. März – dem letzten Flug aus Malawi, bevor das Land seine Grenzen schloss – musste Etter-Phoya tief in die Tasche greifen:

«Für mein Ticket habe ich 3000 US-Dollar bezahlt. Drei Mal so viel wie normal.»

Nochmals dieselbe Summe (Hin und zurück) fällt für das Ticket von Mutter Julia Etter an, die nun die Tochter anstelle deren Mannes begleitet. Dazu kommen nochmals über zweitausend Dollar für das Ticket von Sohn Dziko. «Wir hoffen sehr, dass der reguläre Flugbetrieb bald wieder startet», sagt Rachel Etter-Phoya.

Ein grosses Privileg

Doch warum der ganze Aufwand? Warum das Baby nicht einfach zu Hause in Lilongwe zur Welt bringen? Bereits Dziko kam im März vor zwei Jahren im Kantonsspital Frauenfeld zur Welt. In Malawi sei die medizinische Versorgung sehr schlecht, besonders für werdende Mütter, sagt Rachel Etter-Phoya. Und ergänzt: «Die Mutter-Kind-Sterblichkeitsrate ist in Malawi immer noch sehr hoch.»

Trete bei der Geburt eine Komplikation ein, sei – im Gegensatz zur Schweiz – nicht die bestmögliche Pflege gewährleistet.

Rachel Etter-Phoya. Bild: Reto Martin

«Ärzteschaft und Pflegepersonal haben nicht die nötigen Medikamente und Geräte. Sie müssen sich mit dem arrangieren, was sie haben.»

Und sie ergänzt: «In den Schweizer Spitälern hingegen ist die bestmögliche Pflege gewährleistet, auch während der Geburt.» Dass sie diese in Anspruch nehmen könne, sei ein grosses Privileg. Dessen sei sie sich sehr bewusst, und sie denke viel über diese Ungleichheit nach.

Die Ungewissheit ist das Schlimmste

Die Möglichkeit, dass Vater Mutisunge Etter-Phoya es nicht rechtzeitig zur Geburt des Kindes nach Frauenfeld schafft, bereitet der werdenden Mutter grosse Sorgen. «Die Ungewissheit ist momentan das Schlimmste», sagt Rachel-Etter Phoya.

«Wie es sein wird, das Baby ohne meinen Mann an meiner Seite zur Welt zu bringen? Darüber will ich gar nicht nachdenken.»

Bild: Reto Martin

Der kleine Dziko hüft vergnügt auf einem Trampolin im Frauenfelder Garten. Dann setzt er sich wieder auf den Gartenstuhl und greift nach einem Butterbrezeli – die Butter schleckt er genüsslich ab, das Brot lässt er liegen. Er gehe erstaunlich gut mit der Situation um, sagt Rachel Etter-Phoya. Dennoch: «Er fragt mich immer wieder, wo denn sein Papi jetzt sei.» Dank Videoanrufen sehe sich die Familie zwar jeden Tag.

«Doch digitale Präsenz kann physische Nähe nicht ersetzen.»