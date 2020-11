Die ungesunde Seite des Tees: Im Übermass können die beliebten Heissgetränke wegen Pyrrolizidinalkaloide gesundheitsschädigend sein

Das kantonale Laboratorium Thurgau untersucht 59 Teesorten auf Pyrrolizidinalkaloide (PA). Dabei handelt es sich um sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Besonders negativ aufgefallen sind Rooibos-Tees. Bislang gibt es allerdings weder in der EU noch in der Schweiz gesetzliche Höchstwerte für PA in Lebensmitteln.

Judith Schuck 23.11.2020, 05.20 Uhr