Hasler ist neuer Präsident der Thurgauer Offiziersgesellschaft

Die Thurgauer Offiziersgesellschaft hat einen neuen Chef An seinem 1000. Diensttag hat der Weinfelder Valentin Hasler die Führung der Thurgauer Offiziersgesellschaft übernommen. Martin Sinzig 10.10.2021, 18.45 Uhr

Plädieren für eine starke Miliz: Dominik Knill und Valentin Hasler mit Korpskommandant Hans-Peter Walser. Bild: Martin Sinzig

Mit den Thurgauer Offizieren gegen aussen eine starke Milizarmee vertreten und günstige Voraussetzungen schaffen für das Gesamtsystem Armee: Diese Absichten verfolgt Valentin Hasler als neuer Präsident der kantonalen Offiziersgesellschaft (KOG). Er ist von der 195. Generalversammlung an die Spitze der ausserdienstlichen Vereinigung gewählt worden. Sie zählt rund 500 Milizoffiziere und zwei Sektionen.

Es sei seine doppelte Freude, dass er sein Amt an seinem gleichentags geleisteten, tausendsten Diensttag antreten dürfe, erklärte der 46-jährige Weinfelder, der als Oberstleutnant dem kantonalen Territorial-Verbindungsstab angehört, im Weinfelder Stadtrat engagiert ist und als Berufsschullehrer wirkt.

Vorstand erneuert

Mit der feierlichen Übergabe der KOG-Standarte und dem anschliessenden Thurgauerlied wurde der Präsidiumswechsel im Weinfelder Ratshaussaal zelebriert und musikalisch begleitet durch das Spiel der Kantonspolizei Thurgau, und zwar in Anwesenheit von 87 stimmberechtigten Mitgliedern sowie Gästen aus Politik, Wirtschaft und militärischen Kreisen.

Haslers Vorgänger, Dominik Knill, der Ende August zum neuen Präsidenten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) gewählt worden war, blickte auf seine sechsjährige Amtszeit zurück und betonte, er habe das Privileg, seinem Nachfolger eine gut aufgestellte KOG zu übergeben. Sie hat sich am Donnerstag auch im Vorstand erneuert.

Major Andrea Lee aus Stettfurt und Hauptmann Simon Mühlemann aus Weinfelden wurden in dieses Gremium gewählt, Markus Scholdei aus Häuslenen und Roger Stutz aus Müllheim nach 5 respektive 18 Jahren Engagement ehrenvoll verabschiedet.

Komposch: «Armee gibt uns viel»

In einer Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit seien die Offiziere und damit auch die Armee herausgefordert, den Sicherheitsgedanken wieder an der Basis zu vermitteln, setzte Knill in seiner Grussadresse einen thematischen Schwerpunkt. Der Klimaschutz und das Gesundheitswesen seien nicht umsonst zu haben, warum sollte Sicherheit denn gratis sein, fragte der neue SOG-Präsident.

Wie wichtig die Armee sei, seit spätestens im Zeichen der Pandemiebewältigung klar geworden, hatte zuvor Regierungsrätin Cornelia Komposch betont. Sie unterstrich die starke Verbundenheit des Kantons Thurgau und seiner Bevölkerung mit militärischen Einrichtungen und Aktivitäten.

«Die Armee gibt uns viel, und wir wollen auch etwas zurückgeben», sagte Komposch. Besonders beeindruckt äusserte sich die Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit von der Art und Weise, wie junge Leute sich an der Kantonsschule Frauenfeld mit Sicherheitsthemen auseinandergesetzt hätten, dies im Rahmen der erstmals in der Schweiz durchgeführten Sicherheitswoche.

Walser: Junge gewinnen

Dieses Pilotprojekt habe zur Sinnvermittlung beigetragen, knüpfte Korpskommandant Hans-Peter Walser in seinem Gastreferat an. Als Chef des Kommandos Ausbildung ist er verantwortlich für 40 militärische Schulen in der ganzen Schweiz. Gerade mit Blick auf die knapper werdenden Personalbestände müsse es gelingen, junge Leute zu gewinnen und ihnen den Sinn der Kernaufgaben – Kämpfen, Schützen und Helfen – näherzubringen. Die ausserdienstlichen Verbände spielten dabei eine wichtige Botschafterrolle. Sie könnten den Wert der Kameradschaft und des militärischen Know-hows vermitteln, die Armee sichtbar machen.