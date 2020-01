Die Theatergruppe Wängi überzeugt mit «Hausbesuche» Die Premiere des aktuellen Stücks ist geglückt. Die Schauspieler sorgten im frisch renovierten Wängemer Vereinshaus für andauerndes Gelächter. Maya Heizmann 08.01.2020, 16.45 Uhr

Die Theatergruppe bietet viel Situationskomik. (Bild: Maya Heizmann)

Wängi Bühne frei, Vorhang auf: Bereits beim Anblick der zwei Saufkumpels Andreas Luck (Patrick Hasler) und Urs Beer (Marius Bommer), die nach durchzechter Nacht herumtaumeln, lachen die Besucher. Und so geht es die nächsten zwei Stunden Spielzeit weiter. Praktisch bei jedem Satz brechen die Zuschauer in Gelächter aus und bei besonderen Pointen gibt es spontanen Applaus. Im Vereinshaus herrschte am Samstagabend volles Haus. Die Theatergruppe Wängi begeisterte mit dem Lustspiel «Hausbesuche».