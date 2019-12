Die SVP Thurgau reitet schon lange auf der grünen Welle

Mit einem Positionspapier streicht die SVP Thurgau ihren Beitrag zur Energiewende heraus. Thomas Wunderlin 05.12.2019, 17.00 Uhr

Die SVP-Energiepolitiker: Hans Eschenmoser, Ruedi Zbinden, Paul Koch. Andrea Stalder

Der Weinfelder SVP-Kantonsrat Hans Eschenmoser leistet seit 2012 einen grossen persönlichen Beitrag an die Energiewende. Solarmodule auf dem Dach seines Bauernhofs produzieren 200000 kWh Strom pro Jahr –den Bedarf von 30 bis 40 Einfamilienhäuser. Viele Bauern nutzen Sonne und Holz als Energiequellen und produzieren Biogas produzieren, sagte Eschenmoser an einer Medienkonferenz der SVP Thurgau am Mittwoch in Weinfelden: «Die SVP lebt die grüne Welle schon lange.»