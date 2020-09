«Ich war sehr überrascht, mich ohne meine Zustimmung in der Zeitung zu lesen»: Die SVP wirbt mit Thurgauer Vertretern für die Begrenzungsinitiative – obwohl diese dagegen sind

Die SVP-Sonderzeitung zur Begrenzungsinitiative stellt Kritiker aus den eigenen Reihen als Befürworter dar. Das trifft auf vier der sechs wichtigsten Thurgauer Mandatsträger zu. So etwa Ständerat Jakob Stark oder die Regierungsräte Urs Martin und Monika Knill.

Silvan Meile 03.09.2020, 05.00 Uhr

Doppelseite im "Extrablatt" mit sämtlichen eidgenössischen SVP-Politikern und jenen in den Kantonsregierungen.



Die SVP setzt zum Abstimmungs-Schlussspurt an. In diesen Tagen flattert das «Extrablatt» der Partei auch in die meisten Thurgauer Briefkästen. Auf 18 Zeitungsseiten geht es nur um ein Thema: die SVP-Begrenzungsinitiative.