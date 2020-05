Porträt «Die Stimme forderte mich zum Selbstmord auf»: Eine 39-jährige Amriswilerin hört Stimmen, die mit ihr reden – nun hilft sie auch anderen Betroffenen Die Stimmen in Muriel Bowies Kopf trieben sie vor Jahren so weit, dass sie Angst vor roten Autos bekam. Heute hilft die 39-Jährige anderen Menschen, die ähnliche Probleme haben, wie sie einst. Lukas Belic 13.05.2020, 05.10 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Muriel Bowie hat gelernt mit den Stimmen, die nur sie hört, umzugehen.

Bild: Andrea Stalder

Muriel Bowie steht mitten auf einem Platz in Peking. Auf einmal sagt eine Stimme auf Schweizerdeutsch zu ihr: «Die Chinesen verfolgen dich.» Sie dreht sich um und hält Ausschau – vielleicht ein Landsmann? Doch da sind nur Chinesen.

Wieder zu Hause geht es weiter. «Die Chinesen überwachen dich», sagt die Stimme. Es geht so weit, dass Bowie Angst vor roten Autos bekommt. Im ersten Moment versteht sie nicht, was los. «Heute ist mir klar, dass die Stimme mich damals warnte und auf meine Überforderung mit der Arbeitssituation und der Einsamkeit in China hingewiesen hat», sagt die 39-Jährige, die in Amriswil lebt.

Damals arbeitete Bowie in China als Informatikerin. Sie hatte Sechs-Tage-Wochen mit langen Arbeitstagen. Wenn sie frei hatte, war sie allein und schaute in ihrer Wohnung fern. Doch nun war klar: Sie musste weg. «Die Stimme war in dem Moment richtig, sie war ein Antrieb, China zu verlassen. Und einen Freund zu finden, den ich zu dieser Zeit so dringend brauchte.»

Vier Stimmen sprechen zu ihr

Muriel Bowie hört Stimmen. Insgesamt sind es vier an der Zahl. Sie kommt allerdings heute ziemlich gut damit zurecht. So gut sogar, dass sie Leuten, denen es ähnlich geht, helfen will. Sie initiierte eine Gruppe bei der Selbsthilfe Thurgau, für Menschen, welche darunter leiden, dass sie Stimmen hören. So eine Art Kollegium will sie anbieten. «Ich will anderen ersparen, was ich durchmachen musste», sagt Bowie. Sie war von den letzten zwölf Jahren, neun in der Psychiatrie.

«Jetzt bin ich aber auf der anderen Seite, ich arbeite in der Psychiatrie und helfe den Menschen, denen es so geht, wie es mir ergangen ist.»

Muriel Bowie arbeitet als sogenannte Peer in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen. Als Peer werden Leute eingesetzt, die durch ihre Erfahrungen anderen mit ähnlichen Problemen helfen können. Peers machen eigene Schulungen und dienen Leuten in psychiatrischen Kliniken als eine Art Bezugsperson, da sie ihre Leiden nachvollziehen können. Zur Selbsthilfe kam Bowie, weil sie eine Gruppe wollte, die allen zugänglich ist.

Die Stimmen haben einen Ursprung und einen Grund

«Man muss verstehen, dass die Stimmen nicht einfach von irgendwoher kommen», sagt Bowie. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sich die Stimmen immer an einem bestimmten Punkt der Lebensgeschichte melden. Sie resultierten aus Traumata oder Stresssituationen in der Vergangenheit. «Sie repräsentieren dabei Probleme, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind.»

Wenn jemand Stimmen höre, führe dies meistens zu weiteren Problemen. Viele hätten dann Mühe, sich zu konzentrieren. Einige würden verzweifeln, da sie denken, dass nun alle um sie herum die Stimmen ebenfalls wahrnehmen.

Andere wiederum würden sich zurückziehen. Das Zurückziehen könne zu einer sozialen oder sprachlichen Verarmung führen, da die Menschen dann nicht mehr mit anderen reden. Deshalb müsse man das Problem, das hinter den Stimmen stecke, behandeln und nicht versuchen, die Stimmen zu bekämpfen. Bowie sagt:

«Man muss das Trauma hinter einer Stimme verstehen und verarbeiten.»

«Psychiater machen das selten, ihr Hauptaugenmerk liegt auf Medikamenten.» Ihr selber hätten diese nicht viel gebracht. «Medikamente wirken auf den Antrieb und die Emotionen», dadurch sei man ein wenig gedämpft und nehme die Stimmen als nicht mehr so störend wahr. Weg seien die Stimmen aber nicht.

Manchmal machen die Stimmen sogar Witze

Bowie kommt mit ihren Stimmen heute klar. Sie hat gelernt, zu unterscheiden, ob jemand spricht oder nur sie die Stimmen hört. Was ihr anfangs ziemlich Mühe bereitet habe. Sie kann mit den Stimmen sogar kommunizieren. Ihnen etwa sagen, sie sollen sich zurücknehmen, wenn sie in einem Gespräch ist. «Ich muss mir danach aber etwas Zeit nehmen und mich um sie kümmern. Sie sind ein bisschen wie Kinder.» Hin und wieder würden die Stimmen sogar Witze machen. «Dies führte schon zu unangenehmen Situationen, wenn mir jemand zum Beispiel etwas Ernstes erzählt, die Stimme aber einen Witz macht.»

Die Psychologie deute Stimmenhören als akustische Halluzination und somit als Symptom der Schizophrenie, erklärt Bowie. Es gäbe jedoch Artikel und Studien, die etwas anderes sagen. Aus Sicht von Muriel Bowie ist Stimmenhören an sich keine psychische Erkrankung, es könne aber zu einer psychischen Krankheit führen.

«Dann sind aber nicht die Stimmen selbst die Krankheit, sondern die Krankheit ist eine Folge der Stimmen.»

Nachgefragt mit Muriel Bowie

Hören Sie Ihre eigene Stimme oder fremde Stimmen?

Muriel Bowie: Fremde Stimmen. Ich höre sie übers Ohr. Es wurde bei Untersuchungen festgestellt, dass das Signal vom Ohr kommt.

Können Sie in einem Gespräch unterscheiden zwischen den richtigen und Ihren eigenen Stimmen?

Früher hatte ich Mühe mit der Unterscheidung, heute nicht mehr, heute kenne ich meine Stimmen. Früher musste ich den Leuten immer auf den Mund schauen, um unterscheiden zu können, ob sie reden oder ich meine Stimmen höre. Am Telefon ist es manchmal immer noch schwierig.

Könnten die Stimmen nicht auch einfach nur Gedanken sein?

Im Unterschied zu Gedanken habe ich die Stimmen ziemlich laut gehört. Als ob jemand mit mir redet. Ich wusste anfangs nichts über psychische Erkrankungen. Ich betrachte mich auch nicht als psychisch krank. Ich habe versucht, die Stimmen anfangs zu ignorieren.

Was hat Ihnen geholfen?

Ich war jahrelang in der Psychiatrie. Ich lernte eine gute Therapeutin kennen. Eine, die mich nicht einfach mit Medikamenten vollgestopft hat. Früher jagten mir die Stimmen Angst ein, doch ich habe gelernt, damit zu leben. Heute will ich den Leuten klarmachen, dass die Stimmen etwas zu sagen haben, auch wenn der eigentliche Inhalt manchmal versteckt ist.

Haben Ihnen die Medikamente nie geholfen?

Medikamente helfen einem mit Emotionen, dadurch werden die Stimmen kurzfristig leiser. Langfristig helfen sie den Allerwenigsten, davon bin ich überzeugt. Aber durch die Medikamente kann man durchatmen und sich für kurze Zeit fokussieren. Die Medikamente lösen jedoch nicht die Probleme, sondern behandeln lediglich die Symptome. Mein Eindruck ist, dass das Augenmerk der Psychiater vor allem auf den Medikamenten liegt.

Was ist das für ein Gefühl, wenn einen das Umfeld für psychisch krank hält?

Ich habe es nie jemanden erzählt. Ich flüchtete aus China, war depressiv. Die Stimme forderte mich zum Selbstmord auf. Ich unternahm einen Suizidversuch und wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Das bekam mein Umfeld mit, ich wurde als psychisch krank abgestempelt. Dass mich die Leute für gestört hielten, habe ich damals gar nicht so mitbekommen. Denn ich war von den letzten 12 Jahren etwa neun in der Psychiatrie. Jetzt bin ich aber auf der anderen Seite. Ich arbeite in einer Psychiatrie und helfe den Leuten, denen es so geht, wie es mir ergangen ist. Mein Umfeld habe ich gewechselt.