Die Standortfrage für das neue Infrastrukturgebäude der Gemeinde Warth-Weiningen ist geklärt

Die Gemeindeverwaltung von Warth-Weiningen ist um zwei neue Mitarbeiter aufgestockt worden. Seit dem 1. April arbeitet sich Michaela Dähler in ihr neues Arbeitsfeld als Leiterin des Gemeindesteueramtes ein. Sie ist zu 40 Prozent angestellt und als amtierende Stadträtin von Steckborn mit den Abläufen in Gemeinden bereits bestens vertraut. Zudem wird am 1. Juli Fabian Toppius seine Arbeit als Gemeindeschreiber aufnehmen. Er ist in Uesslingen aufgewachsen und hat bereits als Gemeindeschreiber gearbeitet. Die beiden neuen Angestellten werden sich in ihren Funktionen bei Bedarf gegenseitig vertreten. Damit nehme der Gemeinderat die Gelegenheit wahr, die Gemeindeverwaltung zu reorganisieren. Vorausgegangen ist die unerwartete Kündigung von Gemeindeschreiberin Yolanda Grob nach 26 Jahren im Dienst Warth-Weiningens. (bie)