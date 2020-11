«Die Stadt muss doch alle gleich behandeln»: In Frauenfeld gibt's Stunk wegen der Weihnachtsdörfer Hanspeter Maier durfte seinen Glühweinstand im Frauenfelder Burstelpark ohne Baugesuch aufstellen. Manche ärgert das. Rahel Haag 11.11.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stein des Anstosses: Der Glühweinstand von Hanspeter Maier im Burstelpark in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Gemütlich über den Weihnachtsmarkt schlendern oder mit Freunden einen Glühwein schlürfen: Was bisher auch in Frauenfeld für viele zum Advent dazugehörte, hängt heuer aufgrund der Coronapandemie am seidenen Faden. Der traditionelle Weihnachtsmarkt ist sogar bereits abgesagt worden. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch, und so kamen einige Beizer in der Stadt auf die Idee, für ihre Gäste als Ersatz im Freien Weihnachtsdörfer mit Essens- und Marktständen zu betreiben.