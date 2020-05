Interview «Die Sitzungsdaten sind eingetragen»: Die Frauenfelderin Severine Hänni schaffte den Sprung in den Grossen Rat, muss aber wegen des Wahldebakels vorerst draussen bleiben Severine Hänni wurde im März in den Thurgauer Grossen Rat gewählt. Aber der Sitz, den sie besetzen würde, ist umstritten. Bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, will Severine Hänni den Sitz nicht besetzen. Larissa Flammer 15.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 1.August hielt Severine Hänni als Gemeinderatspräsidentin die Festansprache in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Die SVP holte bei den Grossratswahlen am 15.März im Bezirk Frauenfeld elf Sitze. Severine Hänni schaffte die Wahl als Elfte auf der Liste.

Zwei Tage später musste das Resultat im Bezirk Frauenfeld korrigiert werden. Ein Couvert mit 100 unveränderten GLP-Wahlzetteln war bei der SVP gelandet. Die Sitzverteilung veränderte sich nicht. Daraufhin legte die GLP Wahlrechtsbeschwerde gegen das Resultat im Bezirk Frauenfeld ein. Die Partei forderte eine vollständige Neuauszählung.

Am 1.April reichte die Staatskanzlei eine Strafanzeige gegen unbekannt ein. Die Neuauszählung hatte eine Diskrepanz zu Tage gefördert: Bei der GLP und der SVP stimmte die Zahl der vorhandenen Wahlzettel nicht überein mit der Anzahl der am Wahlsonntag von den Auszählteams festgehaltenen Wahlzetteln.

Am 20.Mai will der Grosse Rat voraussichtlich nur die Wahl der 129 unbestrittenen Kantonsräte bestätigen, denn die Untersuchung der Staatsanwaltschaft dauert noch an.

Nächsten Mittwoch werden in der ersten Grossratssitzung der Legislatur die neuen Kantonsräte vereidigt. Wo werden Sie sein?

Severine Hänni: An die Fraktionssitzung am frühen Morgen bin ich eingeladen, dort werde ich teilnehmen. Ob ich danach an der Parlamentssitzung quasi als Gasthörerin dabei sein werde, weiss ich noch nicht. Es interessiert mich natürlich, aber ich könnte die Zeit auch gut für meinen Job nutzen. Ich lasse mir noch ein paar Tage Zeit, bis ich entscheide.

Wie haben Sie das Hin und Her seit dem 15. März erlebt?

Ich war sehr überrascht, dass ich gewählt wurde. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet. Die Freude war dann aber natürlich trotzdem gross. In den ersten Tagen danach habe ich die Situation mit meinem Team und meinem Chef angeschaut. Die Neuigkeit wurde positiv aufgenommen und dem Antritt des neuen Amtes stand nichts mehr im Weg. Beim ersten Fehler, der in der Auszählung entdeckt wurde, dachte ich an einen einfachen Formfehler, der schnell behoben wird. Gerade für mich als Wirtschaftsprüferin ist so etwas aber ärgerlich. Mir sind korrekte Daten sehr wichtig.

Und als dann die Rede von Wahlbetrug war?

Mich persönlich betreffen die Ermittlungen zwar nicht, aber ich finde die Situation sehr bedauerlich. Das Schlimmste finde ich, dass nicht sicher der Wählerwille abgebildet wird. Und ich bin absolut froh, dass ich die Arbeit im Parlament erst anfangen kann, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist. Es wäre mir nicht wohl dabei, wenn ich den Sitz besetzen würde, ohne zu wissen, ob ich rechtmässig gewählt bin.

Zur Person Severine Hänni rückte 2015 – kurz nach den Wahlen – in den Gemeinderat von Frauenfeld nach. Zurzeit präsidiert die 34-Jährige den Gemeinderat sogar. Schon die Mutter politisierte in diesem Parlament – wie die Tochter für die SVP. Hänni ist gelernte Pharmaassistentin und diplomierte Wirtschaftsprüferin. Heute arbeitet sie als Group Controllerin in Aadorf. Als langjährige Fussballerin beim FC Frauenfeld ist ihr das Vereinswesen sehr wichtig.

Hat es im Zuge der bisherigen Untersuchung Gespräche zwischen Ihnen und den involvierten Parteien, der Staatskanzlei, dem Grossratsbüro oder der Staatsanwaltschaft gegeben?

Mit der SVP Thurgau stehe ich natürlich in regem Austausch. Ich war auch vor etwa zwei Wochen an der ersten Sitzung der neuen Fraktion dabei. Aber bei der Untersuchung geht es ja um den elften Sitz der SVP im Bezirk Frauenfeld und nicht um mich. Deshalb ist meine persönliche Meinung dazu auch nicht relevant.

Severine Hänni bei einer Sitzung des Gemeinderats Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Haben Sie sich die Sitzungsdaten des Grossen Rats freigehalten?

Am Montag nach der Wahl habe ich fast als Erstes geklärt, ob ich an diesen Daten Zeit habe. Und seither sind die Termine bei mir eingetragen. Es ist ja unsicher, wie es weitergeht. Vielleicht kann ich schon an der Sitzung vom 17. Juni teilnehmen und vielleicht wird es Oktober oder noch später, bis ich weiss, ob ich die Parlamentsarbeit überhaupt aufnehmen darf. Zum Glück habe ich ein gutes Team und einen Chef, der meine Situation versteht. So kann ich flexibel bleiben.

Was würden Sie als Kantonsrätin denn gerne anpacken?

Da ist man ja immer geprägt von der eigenen Stadt. Ich würde mich sicher für die Anliegen von Frauenfeld einsetzen. Aber der Grossratsbetrieb ist mir neu. Ich habe auch im Gemeinderat zuerst die Rolle der Beobachterin eingenommen und war zu Beginn auch noch in keiner Kommission. Das würde ich hier auch so machen und dann sehen, wo ich meine Stärken einbringen kann. Mein Steckenpferd sind sicher die Finanzen. Und ich würde mich gerne auch in der Kantonspolitik für den Sport und die Vereine einsetzen.