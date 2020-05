Die schmale Ortsdurchfahrt in Kefikon soll ruhiger werden - nach Jahren des Hin und Her Gachnang nimmt einen neuen Anlauf für Tempo 30 auf der Dorfstrasse in Kefikon. Stefan Hilzinger 15.05.2020, 04.20 Uhr

Die Ortsdurchfahrt in Kefikon ist teilweise so eng, dass Kreuzen schwierig ist. (Bild: Nana Do Carmo)

Im vergangenen März war es drei Jahre her, seit der Gachnanger Gemeinderat erste Ideen für Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt in Kefikon vorstellte. Nach verschiedenen vergeblichen Anläufen in den vergangenen Jahren liegt nun ein neuer Entwurf für eine Verkehrsanordnung auf. Stefan Angst, Chef der Gachnanger Bau- und Werksverwaltung, sagt: