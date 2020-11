Reportage Die SBB, das Militär und die Post als Kundschaft: Die Nussbaumer Gürtelfabrik Frei & Co versorgt die ganze Schweiz mit Gürteln Die Gebrüder Frei stellen pro Jahr 200'000 Gürtel in der Fabrik her. Nebst den Schweizer Unternehmen sind auch rund 250 Geschäfte Abnehmer ihrer Produkte. Sophie Ade 17.11.2020, 04.20 Uhr

Marcel Frei mit einer Auswahl des Gürtel- und Hosenträgersortiments in der Fabrik in Nussbaumen. Bild: Reto Martin

Wer beim Betreten des Raumes auf ein Bild von Bundesrat Ueli Maurer blickt, der lachend den Blick auf seinen Hosenbund frei gibt, steht in der Gürtelfabrik Frei & Co in Nussbaumen. Der Schweizer Finanzminister ziert die Wand des Eingangsbereichs des Familienunternehmens, in welchem, seit 1981, Gürtel hergestellt werden.

Im Jahr 2006 haben die Gebrüder Marcel und Christian Frei die Firma des Vaters übernommen, obwohl sie damals nicht vom Fach waren. Seither habe sich nicht viel verändert. Marcel Frei sagt:

«Als Geschäftsmann muss man das machen, was man kann. Nicht das, was man nicht kann.»

Dieser Umstand hält die Kunden aber nicht davon ab, weiterhin Gürtel der Freis umzuschnallen. Produziert wird ausschliesslich für den Schweizer Markt. Nebst dem Militär und der Post, halten die Gurte auch die Hosen der SBB-Angestellten oder der Freiburgischen Verkehrsbetriebe an Ort und Stelle.

Doch nicht nur auf Auftrag produzieren die Freis. In rund 250 ausgewählten Geschäften gibt es ihre Produkte zu kaufen. Jährlich werden in der Nussbaumer Firma zirka 200'000 Gürtel und 20'000 Paare Hosenträger hergestellt. Diese grosse Anzahl von Abnehmern erklärt sich Marcel Frei mit der hohen Qualität der Gürtel.

«Eigentlich halten unsere Gürtel zu lange, für was sie kosten.»

Auf einem Ständer warten die fertigen Gürtel darauf, verpackt und an die Kunden geliefert zu werden. Bild: Reto Martin

Das Homeoffice ist deutlich spürbar

Ganz stehen geblieben ist die Firma seit 2006 aber nicht. «Wir produzieren viel mehr legere Gürtel als früher, da die Leute immer häufiger Freizeitkleidung tragen», sagt Marcel Frei während des Rundgangs. Sein Bruder arbeitet unterdessen nebenan an der Lochmaschine. Ebenso würde sich bereits jetzt das Homeoffice bemerkbar machen, da nicht mehr so viele Aufträge für Anzuggürteln reinkommen.

Christian Frei stanzt mit der Hilfe der Lochmaschine Löcher in einen Gürtel. Bild: Reto Martin

Zudem zeichnet sich auch immer mehr der Trend ab, dass die Kundschaft einheimische Produkte bevorzugt und hinterfragt, woher die Materialien stammen. Aber auch die Coronakrise geht nicht ohne Schaden an der Firma Frei vorbei. Wegen abgesagter Veranstaltungen wie der Olma oder Chlausmärkten verlieren die Freis viele Aufträge.

In der Produktionshalle erinnert die Herstellung an eine kleine Manufaktur. Christian Frei, dessen Frau und einer Mitarbeiterin schneiden mit der Hilfe einer Maschine das Leder ununterbrochen in Streifen. «95 Prozent des verarbeiteten Leders stammen vom Rind. Der Rest ist Kalbsleder», sagt Marcel Frei und betont, dass die Produzenten davon ausschliesslich in Westeuropa stationiert sind. Aus den Lederresten, die beim Schneiden entstanden sind, werden Teile ausgestanzt, woran später die Schnalle befestigt wird. Marcel Frei sagt:

«Um möglichst viel vom Leder zu verwerten, stellen wir Einzelteile daraus her.»

In der hintere Halle befindet sich das Lager für das Leder, welches nur von Produzenten aus Westeuropa bezogen wird. Bild: Reto Martin

Die Löcher der Gürtel werden an einer Maschine gestanzt, die je nach Art einen anderen Aufsatz hat. Anschliessend wird die Schnalle am ausgestanzten Teil angebracht und mit zwei Schrauben befestigt. Die weitere Verarbeitung ist abhängig vom Nutzen des Gürtels.

Viele werden mit einem weiteren Lederstreifen zusammengeklebt. Bei den Businessgürteln kommt schwarze Farbe zum Einsatz, um die Kanten einzufärben. Eine Ziernaht hingegen gibt es oft bei Freizeitgürteln. Um die Herkunft zu markieren, bekommen die fertigen Gürtel zum Schluss den Frei-Stempel eingeprägt.

An dieser Maschine werden die Gürtel mit dem Frei-Stempel versehen. Bild: Reto Martin

Schwarzer Gürtel als Verkaufsschlager

Ob geflochten, schlicht, elastisch oder mit Edelweissen verziert: Alles gehört zum Standardsortiment der Freis. Auch wenn sie selbst ihre Kollektion eher als bescheiden bezeichnen, ist der Drehständer im Eingangsbereich üppig mit Leder- sowie Stoffgurten und Hosenträger bestückt.

Zwar wollen die Kundinnen und Kunden laut Marcel Frei oftmals einfach einen guten, schwarzen Gürtel, jedoch sind auch spezifischere Aufträge keine Seltenheit. «Bei den Firmen sind die bedruckten Gürtelschnallen sehr gefragt», sagt Marcel Frei.

«Um die Aufmerksamkeit auf der Schnalle zu ziehen, ist der restliche Gürtel sehr schlicht gehalten.»

So auch der Gürtel auf dem Bild im Eingangsbereich. Lediglich die eingravierten Initialen U.M. auf der Schnalle lassen auf seinen Besitzer schliessen.

Frei stellt die unterschiedlichen Gürtel vor: Für jeden Kunden ein individuelles Modell

Bild: Reto Martin

Freizeitgürtel Aus Leder und grosser Schnalle, passend für Hosen wie Jeans. Businessgürtel Schwarzes Leder mit einer schlichten Schnalle, damit der Gürtel nicht heraussticht und zu allen Hosen tragbar ist. Gürtel für die TPF Aus Stoff und mit Metallschnalle, auf dem das Logo der Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) abgebildet ist. Jägervereingürtel Aus schlichtem Leder, sodass der Fokus auf dem Logo des Vereins auf der Metallschnalle liegt. Arbeitergürtel Robust und unauffällig für Angestellte, die im Freien arbeiten. SBB-Angestelltengürtel Schlicht gehalten, sodass die Aufmerksamkeit auf der Schnalle liegt. Alter Militärgurt Dickes Leder mit Schnalle aus Plastik. Darum sehr stabil und langlebig. Heute noch gefragt. Ausgangsgurt Militär Schlichter, elastischer Stoffgurt. Mit einem Schweizer Kreuz auf der Schnalle.

