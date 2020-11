Die russische Botschaft macht Peter Spuhler ohne dessen Einwilligung zum Honorarkonsul in der Ostschweiz Vor rund einer Woche liess das Schweizer Aussendepartement mit der Meldung, Spuhler werde Honorarkonsul Russlands, aufhorchen. Jetzt stellt sich heraus: Spuhler hat sich für das Amt nie zur Verfügung gestellt und von seiner Ernennung in den Medien erfahren. Stefan Marolf 03.11.2020, 19.04 Uhr

Peter Spuhler versteht die Welt nicht mehr. Russland hat ihn ohne Einwilligung zum Honorarkonsul ernannt. Bild: Tobias Garcia (04. September 2020)

Die Medienmitteilung, die das Bundesamt für auswärtige Angelegenheiten (EDA) letzten Dienstag veröffentlicht hat, erstaunt: Das EDA schrieb:

«Der Bundesrat hat die russische Regierung ermächtigt, ihr Konsulat in Zürich wieder zu eröffnen.»

Neuer Honorarkonsul und damit Nachfolger von Karl Alexander Eckstein werde Peter Spuhler. «Der Konsularbezirk erstreckt sich über die Kantone Zürich, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gallen und Thurgau», schrieb das EDA weiter.

Spuhler hat Kontakte zu Russland

Peter Spuhlers neue Stelle als Honorarkonsul Russlands würde ihn verpflichten, Russinnen und Russen in der Ostschweiz zu helfen und ihnen Kontakte zu ihrem Heimatland zu vermitteln, wenn nötig. Auf den ersten Blick scheint Russlands Entscheidung, Spuhler einzusetzen, nicht allzu überraschend.

Spuhlers Stadler Rail sei laut der Nachrichtenagentur SDA ein Sponsor bei der Eröffnung des neuen Baus der Schweizer Vertretung in Moskau gewesen und die Firma habe vor einiger Zeit einen russischen Grossauftrag im Wert von rund 380 Millionen Euro an Land gezogen. Weil Spuhlers Ernennung zum Honorarkonsul trotzdem unerwartet ist, hakte die SDA nach.

Am Tag nach der Mitteilung des EDA wollte die russische Botschaft die Meldung nicht bestätigen. Die Stadler Rail teilte mit, man wisse nichts von der Ernennung Spuhlers. Dann, am Montag, folgte die vermeintliche Auflösung. Die russische Botschaft gab bekannt, sie habe vom EDA die Erlaubnis erhalten, Spuhler zum russischen Honorarkonsul in Zürich zu ernennen.

Spuhler steht nicht zur Verfügung

Offen blieb weiter, was Peter Spuhler und seine Firma zu sagen haben. Eine Anfrage dieser Zeitung bei der Kommunikationsabteilung der Stadler Rail bringt Licht ins Dunkel. Andreas Petrosino, der stellvertretende Leiter Kommunikation und PR der Stadler Rail, sagt:

«Peter Spuhler hat sich nie formell oder informell dazu bereit erklärt, das Amt des russischen Honorarkonsuls in Zürich zu übernehmen. Er steht für dieses Amt auch nicht zur Verfügung.»

Andreas Petrosino dementiert ausserdem das Gerücht, Spuhler sei schon vor Jahren einmal von Russland angefragt worden, ob er Honorarkonsul werden wolle. Eine offizielle Anfrage habe es nie gegeben.

Von der Meldung des EDA waren die Stadler Rail und Spuhler offenbar genauso überrascht wie die Öffentlichkeit. Man habe aus den Medien von Spuhlers Ernennung zum russischen Honorarkonsul erfahren, sagt Andreas Petrosino.

Weshalb die russische Botschaft Spuhler ohne dessen Einwilligung zum Honorarkonsul ernannte, bleibt offen. Die Botschaft war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.