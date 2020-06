Die Richterin in Militäruniform: Die Thurgauerin Sibylle Moopanar steht für die Militärjustiz im Einsatz Sibylle Moopanar aus Wilen Gottshaus ist Primarlehrerin und studiert Rechtswissenschaft. Die 33-Jährige hat die RS als Hundeführerin gemacht. Weil es in der Militärjustiz kaum Frauen gab, hat die Armee vor drei Jahren Soldatinnen angeschrieben. Die Thurgauerin fühlte sich angesprochen und ist nun als Truppenrichterin im Einsatz. Hana Mauder 10.06.2020, 18.27 Uhr

Sie liebt die Natur: Truppenrichterin und Primarlehrerin Sibylle Moopanar in Bischofszell. Bild: Donato Caspari

Klischees entstehen oft im toten Winkel unseres Weltbildes. Und Hand aufs Herz: Der Begriff «Truppenrichterin» orchestriert schon so ein bisschen Kopfkino: von einer Person in Uniform mit geradem Rücken und strengem Blick. Aber Sibylle Moopanar wischt solche Bilder mit einer herzlichen Begrüssung vom Tisch. «Ich weiss, dass Soldatinnen in der Gesellschaft manchmal belächelt werden», sagt sie. «Aber der Dienst für die Allgemeinheit ist mir wichtig.»

Sie ist eine motivierte Persönlichkeit voller Solidarität und Empathie. «Ich bin ein Mensch, der sich gern engagiert und einsetzt», sagt die 33-Jährige. Momente wie dieser sind daher selten: Moopanar sitzt für das Interview auf einer Holzbank im Bischofszeller Rosengarten und schaut sich um. «Ich liebe die Natur und bin gern auf Reisen. Stillsitzen ist nicht so meine Art.»

Engagement auch in der FDP

Ihre Agenda ist voll. Tagsüber steht sie als Lehrkraft in einer Primarschule im st.-gallischen Algetshausen vor ihrer Klasse. An den Abenden drückt sie selber die Schulbank und absolviert ein Fernstudium der Rechtswissenschaften. Weiter stellt sie als Mitglied von «Tischlein deck dich» die Verschwendung von Lebensmitteln auf den Prüfstand.

Seit 2018 engagiert sich Moopanar, die in Wilen Gottshaus wohnt, in der FDP: «Ich packe gern mit an», sagt sie. Für einen Sitz im Grossen Rat des Kantons Thurgau hat es im ersten Anlauf nicht ganz gereicht. Geblieben sind wertvolle Erfahrungen in einem tollen Team.

Armee suchte dringend weibliche Truppenrichter

Zu ihrem vielseitigen Engagement für die Gesellschaft gehört für Sibylle Moopanar der Dienst als Truppenrichterin. Den Anstoss bot ein Brief der Militärjustiz aus dem Jahr 2017 mit einem Aufruf an die Soldatinnen der Schweiz. Zu dem Zeitpunkt waren von den rund 400 Vertretern der Militärjustiz nur elf weiblich. Vor allem mit Blick auf das Sexualstrafrecht eine schwierige Situation.

«Ich fühlte mich von dem Brief angesprochen und formulierte meine Bewerbung», erinnert sich die Thurgauerin. Mit Erfolg. Sie wurde durch den Bundesrat gewählt und ist nun seit 2018 beim Militärgericht tätig. «Heute sind deutlich mehr Frauen vertreten», stellt sie fest.

Militärjustiz Die Militärjustiz ist bei Delikten verantwortlich, die während oder ausserhalb des Militärdienstes von Angehörigen der Armee begangen werden. Das Verfahren basiert auf der Militärstrafprozessordnung vom 23. März 1979. Im Militärstrafprozess gibt es keine Einzelrichterkompetenz. Kommt ein Fall vor Gericht, wird von fünf Richterinnen und Richtern entschieden.

Unterteilt sind die Militärgerichte nach den Sprachregionen. «Ich bin in der gesamten Deutschschweiz unterwegs», sagt Sibylle Moopanar. Bisher ging es bei ihren Aufträgen um Vorfälle wie Missachtung des Aufgebotes, Militärdienst-Verweigerung oder grobe Verletzung der Verkehrsregeln.

Die Präsenz von uniformierten Richtern im Gericht markiert eine eidgenössische Tradition, die seit mehr als 180 Jahren Bestand hat. Die Paralleljustiz im Strafrecht behandelt zudem Spezialfälle, die vor zivilen Gerichten keine Relevanz haben. Zum Beispiel Ungehorsam, die Nicht-Befolgung von Dienstvorschriften oder Missbrauch und Verschleuderung von Material.

Drei- bis viermal pro Jahr wird sie aufgeboten

«In meiner Funktion entscheide ich nie allein. Wir sind ein fünfköpfiges Gremium», erklärt Sibylle Moopanar. «Vier Personen sind Laien. Der Präsident aber ist immer ein studierter Jurist.» Drei- bis viermal pro Jahr wird die Truppenrichterin in ihrer Funktion aufgeboten. Dann tatsächlich in Uniform. Das Militärgericht verfügt über keine eigenen Gerichtssäle und muss deshalb Gastrecht vor Ort beanspruchen.

Die Armee ist für die Thurgauerin vertrautes Terrain. 2007 hat sie in der Sommer-Rekrutenschule die Ausbildung zur Hundeführerin abgeschlossen.

«Meine Mutter hat ebenfalls die RS gemacht. Zu ihrer Zeit war das noch sehr ungewöhnlich.»

Ihre Mutter habe sie nie gedrängt und ihr sogar ans Herz gelegt, sich diesen Schritt genau zu überlegen. «Den körperlichen Aspekt habe ich dann wohl doch etwas unterschätzt», sagt die Obergefreite mit einem Lachen. Ihr vierbeiniger Partner Joe hat sie zwölf Jahre lang begleitet.

Das Militär war eine Lebensschule, die ihr bis heute im Alltag den Rücken stärkt. «Ich gebe auch in schwierigen Situationen nicht so schnell auf.» Ob vor der Klasse. Im Studium. In der Politik. Oder als Truppenrichterin. «Wir dürfen in einem zivilisierten Land mit intaktem Rechtssystem leben. Ich bin stolz, meinen Beitrag leisten zu dürfen.»