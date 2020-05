Die Pionierinnen der Jugendarbeit von Wilen-Rickenbach treten ab: Milena Kuster und Noëlle Dudli gehen neue Wege

Milena Kuster und Noëlle Dudli verlassen die Jugendarbeit in Wilen-Rickenbach nach der Pilotphase. Mit Corona hat die Entscheidung nichts zu tun: Kuster nimmt ein Studium an der PH St.Gallen in Angriff und Dudli hat ein anderes Jobangebot angenommen.

Dinah Hauser 29.05.2020, 11.30 Uhr