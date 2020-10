«Die Olma hat auch für den Thurgau eine grosse Bedeutung»: Regierung will der St.Galler Messe mit 180'000 Franken unter die Arme greifen Wegen der Coronapandemie brach der Umsatz der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen um 80 Prozent ein. Nun bittet sie auch im Thurgau um Hilfe. Freundlicher präsentiert sich die finanzielle Lage bei den Messen Weinfelden.

30.10.2020

2017 präsentierte sich der Thurgau den Olma-Besuchern als Gastkanton. Bild: Ralph Ribi

Die Coronakrise bringt die Olma Messen in einen finanziellen Engpass. Deshalb gelangen die Verantwortlichen auch an den Thurgauer Regierungsrat. Die Messebetreiber fragen an, ob der Kanton Thurgau mit einer zusätzlichen Beteiligung zur Erhöhung des Eigenkapitals beitragen könne.