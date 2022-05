Sirnach feiert Bibliothek mit einem Tag der offenen Tür

Ladenöffnungszeiten Nein zur Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» und Nein zum Gegenvorschlag: Stadtpräsidentin Maria Pappa spricht von «Vertrauensbeweis»

Die Stimmberechtigten haben am Sonntag die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» von linken Parteien, Gewerkschaften und christlichen Organisationen abgelehnt. Sie lehnten auch den Gegenvorschlag des Stadtparlaments ab. Das heisst: Die Ladenöffnungszeiten in der Innenstadt bleiben, wie sie heute sind.