Die nacht der nächte Grosse Leere statt Wurst und Wein: Frauenfelds höchster Feiertag ist nicht, Schuld hat die Seuche Stimmung gefühlt: Die Trauer über die Absage des diesjährigen Bechtelistages in Frauenfeld eint die Präsidien von Stadt, Bürgergemeinde sowie Bürger- und Schamauchengesellschaften.

Mathias Frei 18.01.2021, 04.30 Uhr

Original Frauenfelder Salzissen. Bild: Reto Martin

Der dritte Montag im Januar ist dieses Jahr einfach nur der dritte Montag im Januar. Die Nacht der Nächte, Frauenfelds höchster Feiertag, ist nicht. Der Bechtelis ist abgesagt – pandemiebedingt. Das hat historisches Ausmass. Denn dieser Freudentag wurde bislang noch immer zelebriert, wenn auch teils mit gewissen Einschränkungen. Nachgefragt bei Stadt- und Bürgerpräsident sowie den Präsidien und Obleuten der wichtigsten Frauenfelder Bürger- und Schamauchengesellschaften, so wird offensichtlich, dass die Bewältigungsstrategien und der Umgang mit der Trauer unterschiedlich sind. Die einen lassen sich Würste aus dem Mittelthurgau schenken, die anderen holen sich die Salzisse Take-away, und die dritten sind sowieso froh, dass sie vom Bürgerwein verschont bleiben. Auf jeden Fall gibt es am Dienstagmorgen keinen Kater. Leider.



Anders Stokholm.

Bild: Donato Caspari

Stadtpräsident Anders Stokholm hätte die Bechtelisnacht heuer turnusgemäss bei den Kurzdorfer Konstablern verbracht. Nun wird er daheim genüsslich ein Bier trinken. «Und dazu eine Salzisse, das wäre keine schlechte Idee.» Ansonsten könnte man auch draussen eine Schneeballschlacht veranstalten, meint er lachend. «Aber nur zu fünft und ohne andere mit Schnee einzureiben.»

Titus Moser. Bild: PD

Wie es sich für den Bürgerpräsidenten gehört, hat Titus Moser bereits eine erste Salzisse verkostet. «Es gilt die Regel, dass man am Dienstag nach Bechtelis um 10 Uhr wieder bei der Arbeit ist.» Früher habe man vielleicht noch Mühe gehabt mit einem sturmen Kopf. Mit zunehmendem Alter halte man sich aber zurück. Ohne Bechtelis wird er bereits um 7 Uhr im Büro anzutreffen sein.



Christian Wälchli. Bild: PD

«Der Bechtelis ist abgesagt, das ist traurig genug», sagt Christian Wälchli. Der Obmann der Konstablergesellschaft Frauenfeld, die in der ganzen Welt 575 Mitglieder zählt, bleibt am Montagabend, wie sich gehört, daheim und schwelgt in Erinnerungen an vergangene Bechtelisnächte. Und er freue sich bereits auf den höchsten Frauenfelder Feiertag im Jahr 2022.



Roman Roveda. Bild: PD

Für die Konstablergesellschaft Kurzdorf ist das leider nicht die erste Bechtelis-Absage. Bereits in den Erst-Weltkriegsjahren 1915 bis 1919 sowie im Zweiten Weltkrieg (1941) konnte bei ihnen keine Nacht der Nächte stattfinden. Das weiss Obmann Roman Roveda. Für Montagabend steht bei ihm daheim schon alles bereit: Bürgerwein und eine feine Salzisse.



Karin Frischknecht. Bild: PD

Am Dienstag läutet ihr Wecker um 5.30 Uhr. Denn bevor es für Karin Frischknecht, Obfrau der Schamauchen Langdorf, im Homeoffice losgeht, wollen ihre Kinder für die Schule vorbereitet werden. «An einem normalen Bechtelis wäre ich um diese Zeit noch nicht lange zu Hause», sagt sie. Diesmal bleibt sie daheim, wohl mit einem Glas Wein und einer Dober-Salzisse.



René Hahn. Bild: PD

«Es war klar: Wir mussten etwas machen für unsere Mitglieder», sagt René Hahn, Obmann der Erchingergesellschaft. Denn ein wenig Bechtelis müsse sein. So konnten die Erchinger am Sonntagmittag Take-away Wurst und Wein abholen. Hahn wird nicht nur den Bechtelis vermissen, sondern auch den Dienstagvormittag, wenn er in der Langdorfer Turnhalle aufgeräumt hätte.



Rainer Meienhofer. Bild: PD

Die Altstadt-Schamauchen verköstigen sich traditionell nicht mit Bürgerwein und Salzisse. «Zum Glück trinken wir sowieso keinen Bürgerwein», kommentiert Obmann Rainer Meienhofer diesen Umstand schmunzelnd. Er könne sich aber vorstellen, dass der eine oder andere Schamauche kulinarisch abtrünnig werde und sich diesmal eine Salzisse genehmige.



Jürg Seemann. Bild: PD

Jürg Seemann, Obmann der Kurzdorfer Schamauchen, hat von der Hilärigesellschaft Märstetten eine Salzisse nach Hause geschickt bekommen, weil er dort vergangene Woche Gast gewesen wäre. Diese Wurst verspeist er am Montagabend. «Corona hat uns leider voll im Griff», sagt er. Ein anderer Entscheid als eine Bechtelis-Absage wäre aber unmöglich gewesen.