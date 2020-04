Die Motorgeräte bleiben Guntershausen erhalten Martin Bösch hat den alteingesessenen Betrieb von Ernst Gamper übernommen. Kurt Lichtensteiger 28.04.2020, 16.30 Uhr

Nadine Huber und Martin Bösch werden das Unternehmen weiterführen. Bild: Kurt Lichtensteiger

Fast 30 Jahre lang führte Ernst Gamper in Guntershausen einen Betrieb für Motorgeräte. Nach einer Zwischenphase von knapp einem Jahr wechselte das Unternehmen die Hand zu Martin Bösch. Der neue Inhaber – in Schneit aufgewachsenen und wohnhaft – bringt als gelernter Landmaschinen-Mechaniker alle Voraussetzungen mit, den Motorgeräte-Betrieb erfolgreich weiterzuführen. Der 44-jährige zweifache Familienvater und seine Partnerin Nadine Huber, die ihren Mann in administrativen Belangen tatkräftig unterstützt, freuen sich darüber, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben.