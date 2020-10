Die merkwürdigen Aquarellbild-Tagebücher des Diessenhofer Künstlers Adolf Ott «Mit Pinsel und Papier dem Leben hinterher»: Die Schau über Adolf Ott in der Tigerfinklifabrik in Diessenhofen ist jede Woche anders. Dieter Ritter 13.10.2020, 17.00 Uhr

Fritz Franz Vogel, Initiator und Kurator, zeigt Ott-Bilder. Bild: Dieter Ritter

Viele von Adolf Otts Werken weisen eine wahrscheinlich einmalige Eigenart auf. Sie enthalten nebst dem Bildmotiv ein Tagebuch. In blasser Farbe sind zum Beispiel neben einer Blume persönliche Erlebnisse und Beobachtungen festgehalten. «Beromünster: Vater braucht eine Frau»: Das ist ein Beispiel, das zeigt, dass er während des Malens Radio hörte. Auch wichtige Ereignisse in der Familie sind zu lesen: «Madeleine hat eine Infektion.» Madeleine ist seine Tochter.

«Nebst den Texten haben auch die Bildmotive grossen dokumentarischen Wert», ist Ausstellungsinitiant und Kurator Fritz Franz Vogel überzeugt. Das Mühlenrad auf dem Geisslibach, gezeichnet 1969, und die datierten Stadtansichten sind spannende Zeitzeugen, welche die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte zeigen. «Oft entstanden Bilder spontan, zum Beispiel aus dem Auto heraus, während seine Frau einkaufte» erklärt Vogel. Ein Maler-Flachmann war steter Begleiter des Künstlers. Darin war kein Schnaps, Ott war Antialkoholiker, sondern Wasser. Und in der aufklappbaren Rückseite befanden sich Wasserfarben. Ott schuf fast ausschliesslich Aquarelle und aquarellierte Tuschzeichnungen.

300 Objekte von und über den Kunstmaler

In einer ehemaligen Fabrikhalle präsentiert Vogel rund 300 Objekte von und über Adolf Ott, den Diessenhofer Kunstmaler und Architekten, der von 1909 bis 1998 lebte. In diesem Raum stellte Hansruedi Dussling bis 1990 kultige Kinderschuhe her, die weltbekannten Tigerfinkli mit dem flauschigen Pompon.

Jede Woche setzt Vogel in der Ausstellung einen neuen Schwerpunkt. Da sind es Blumen, gemalt in den 1950er-Jahren, in der Vorwoche waren es Aktzeichnungen. Mit dem Austausch von Bildern macht er die Ausstellung auch für wiederholten Besuch spannend. Die Exponate sind nach Motiven geordnet. In einer Gruppe zeigt er wirklichkeitsnahe Stadtansichten und Landschaften, sogenannte Veduten, dann Blumen, Stillleben, Selbstbildnisse und eine ganze Tafel mit Autos, die sich in enge Strassen drängen. Besonders spannend ist die Wand mit Portraits. Einige davon zeichnete Ott als 14-Jähriger. Der Vergleich dieser Bilder aus verschiedenen Schaffensperioden zeigt die Entwicklung seiner Künstlerkarriere.

Kurator Fritz Franz Vogel zeigt einen «Maler-Flachmann» von Adolf Ott. Bild: Dieter Ritter

Ott hatte Visionen. Dank seiner Kompetenz als Architekt blieb es nicht bei Ideen, er hinterliess auch durchdachte Projekte. So entwarf er einen Plan für die Überbauung der Grossparzelle seiner Familie auf der Grieshalde und nannte das Vorhaben «Arche Ott». Vorgesehen war ein Ring aus Reihenhäusern, dazwischen ein grosser Freiraum. Unterirdisch sollten Gemeinschaftsanlagen entstehen wie Disco, Hallenbad, Fitnessräume, Werkstätten und ein Museum. Die Pläne legte er dem Stadtpräsidenten Walter Sommer vor. Dieser lobte das Projekt in einem Brief von 1998 an Ott. «Es ist baurechtlich durchführbar», schrieb Sommer. Kurz darauf starb Ott, die Vision wurde nie Realität.

Vogel hat eine wissenschaftliche Abhandlung über Adolf Ott geschrieben. Es sind sieben Bücher, total 1330 Seiten, zu einem grossen Teil Zeichnungen und Aquarelle. Band 7 ist ein ewiger Kalender mit einem Bild je Monat. Als Titel der Reihe wählte er «Mit Pinsel und Papier dem Leben hinterher». Von der Erstauflage von 50x7 Büchern sind zwanzig Sätze für Familie Ott reserviert.

Die Sammlung sucht eine Bleibe

Besitzerin und Verwalterin des Nachlasses mit mehr als 20'000 Objekten ist Madeleine Ackermann-Ott. Sie ist das einzige Kind von Adolf Ott. Da sie keine Nachkommen hat, würde sie gerne das Gesamtwerk ihres Vaters in kundige Hände weitergeben. Zurzeit ist es in der Obhut von Vogel. «Während der Ausstellung haben Interessenten die Möglichkeit, Bilder weit unter dem Schätzpreis zu kaufen» sagt er, einiges sei schon verkauft. Vogel ist Kulturhistoriker und Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft Diessenhofen, die das Patronat für die noch bis zum 25.Oktober laufende Ausstellung hat.

Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 18Uhr, der Eintritt ist frei. Finissage am 25.Oktober, unter anderem mit Madeleine Ackermann-Ott.