«Die meisten sind Feierabendpolitiker»: Troubleshooter Roger Forrer aus Steckborn äussert sich zu Thurgauer Problemgemeinden Eschenz und Salmsach Der 55-jährige Roger Forrer aus Steckborn weiss, was es in politischen Gremien braucht. Der SVP-Kantonsrat, der aktuell von der Parteilinie abrückt, erzählt über seine Einsätze als externer Gemeinderat in Eschenz und als Mediator in Salmsach. Samuel Koch 03.11.2020, 12.09 Uhr

Roger Forrer im Gespräch über seine Arbeit in Thurgauer Problemgemeinden. Bild: Andrea Stalder

Wie in der Liebe. So muss man laut Roger Forrer vorgehen, um zu retten, was noch zu retten ist. Aber er sagt auch:

«Es braucht eine Restflamme, sonst bringt jede Therapie nichts.»

Das zeige sich in der Liebe, aber auch in politischen Gremien. Der 55-jährige Steckborner ist in den vergangenen Monaten quasi zum Feuerwehrmann von Thurgauer Problemgemeinden mutiert. Zunächst setzte ihn der Kanton als externen Gemeinderat in Eschenz ein, nachdem dieser nach drei Rücktritten Ende März plötzlich beschlussunfähig war. In Salmsach wirkte Forrer über längere Zeit als Mediator, vom Gemeinderat eingesetzt, um nach den internen Querelen ebendiese Beschlussunfähigkeit zu verhindern.

Roger Forrer unterstützt, wenn es irgendwo brennt. «Ich kann mit meiner Erfahrung helfen, etwas im Positiven zu bewegen», sagt der Vater von vier erwachsenen Kindern. Er amtete während zweier Legislaturen als Stadtpräsident von Steckborn. 2019 trat er zurück, um die Geschicke einer Immobilienfirma im Familienbesitz zu übernehmen. Anfang Jahr hat er mit seiner Partnerin das Gasthaus Weingarten übernommen.

Und im März wählte ihn die Bevölkerung für die SVP wieder in den Grossen Rat, wo der gelernte Lastwagenmechaniker und spätere Staatsanwalt bereits zwischen 2004 und 2010 politisierte. Forrer ist einer, der auch mal von der Parteilinie abrückt. Derzeit weibelt er für ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative, entgegen der Empfehlung seiner Partei.

Roger Forrer während seiner ersten Zeit als Kantonsrat im Rathaus in Weinfelden.

Führungsqualitäten, Professionalität, Vertrauen

Als Feuerwehrmann zum Einsatz kam Forrer einerseits wegen zweier Brandherde, andererseits auch dank seiner zeitlichen Ressourcen. «Es waren beides absehbare Aufgaben», sagt er, gibt aber auch zu, dass er teils tagelang absorbiert war. Überhaupt erst zu Problemen komme es oft wegen mangelhafter Kommunikation. Er sagt:

«In einem Gremium mit verschiedenen Persönlichkeiten, die alle unabhängig voneinander gewählt sind, braucht es Führungsqualitäten, Professionalität und gegenseitiges Vertrauen.»

Das sei wie in der Privatwirtschaft. Gerade in kleineren Gemeinden entstehe oft das Gefühl, es allen recht machen zu wollen. Dabei gehe es vielmehr darum, zu entscheiden und richtig zu argumentieren. «Es müssen nicht immer alle einverstanden sein», sagt Forrer. «Aber sie müssen es verstehen können.»

Eschenz und Salmsach seien nur bedingt miteinander vergleichbar. In Eschenz fand Forrer Anfang Mai eine Grossbaustelle vor. Nebst drei Mitgliedern des Gemeinderates hatten innert Kürze alle fünf Mitarbeitenden gekündigt. Mit Vizegemeindepräsident Dominik Spycher und der verbleibenden Gemeinderätin Heidi Springmann habe er sofort Prioritäten gesetzt, um zumindest rasch wieder operativ tätig zu sein. Forrer sagt:

«Jemand hat mir danach erzählt, Baugesuche seien noch nie so rasch abgewickelt worden.»

Salmsach kannte Forrer kaum, bis ihn der viel gescholtene Gemeindepräsident Martin Haas kontaktierte und infolge seines Engagements am Untersee um Hilfe bat. Nach einem Knatsch wollen nun drei von vier Gemeinderäte zurücktreten, womit am Obersee ebenfalls die Beschlussunfähigkeit droht. Erst recht, wenn bei den Ersatzwahlen am 29. November keiner der vier Kandidierenden gewählt wird.

Mit dem Navi sei Forrer nach Salmsach gefahren, erzählt er. «Während sieben Tagen habe ich zuerst viele Einzelgespräche geführt, mit Mitarbeitenden, Gemeinderäten und Mitgliedern der Schulkommission.» Er zeigte die verschiedenen Möglichkeiten auf, unter anderem war auch der Rücktritt von Martin Haas ein Thema. «Anfang August hat er aber gesagt, dass er nicht gehen will», sagt Forrer.

Problematisch sei, dass die nun angekündigten Rücktritte sowohl Haas als auch das operative Geschäft lähmten. Forrers Job in der Einheitsgemeinde Salmsach ist getan.

«Ich hoffe sehr, dass am Obersee noch eine Restflamme brennt.»

Zweifel am Milizsystem hat Forrer indes nicht, trotz vieler Problemgemeinden, wie aktuell auch Steckborn und Märstetten. «Das Problem ist, dass Gemeindepräsidenten voll im Alltagsgeschäft sind und alle anderen Feierabendpolitiker sind», sagt er. Deshalb plädiert er für Gemeindefusionen mit entsprechend höheren Pensen. Vielerorts bündeln die Gemeinden etwa im Bauwesen oder im Sozialen bereits gemeindeübergreifend ihre Kräfte.

Merkblatt für Krisen und Anleitung für Fusionen

Zudem dürfe man sich nicht von Interessensvertretern um den Finger wickeln lassen, wie er aus seiner Zeit in Steckborn weiss. «Da kommen plötzlich Leute mit Parkbussen vorbei und fragen, ob da nicht etwas zu machen sei», sagt er. Da brauche es Ehrlichkeit, Unabhängigkeit und eine gewisse Härte. «Es braucht Profis», ergänzt er, «denn auf der Gegenseite steht immer gerade ein Anwalt.»

Blickt er nach Steckborn, blutet ihm das Herz. «Es ist tragisch, zu sehen, wie viele Leute gegangen sind», sagt er. Seine Meinung zu den Entwicklungen im Stadtrat und in der Verwaltung will er für sich behalten, zu gross ist die Gefahr, sich die Finger zu verbrennen. Damit die Flammen in den Gemeinden jedoch nicht ausgehen, habe er kürzlich mit Regierungsrat Walter Schönholzer und auch mit Kurt Baumann, Präsident Verband Thurgauer Gemeinden (VTG), ein Gespräch geführt. Es benötige auf Kantonsebene dringend ein Merkblatt für Krisen, lautete der Konsens. Zudem gleist der VTG derzeit eine Anleitung für Gemeindefusionen auf.

Roger Forrer jedenfalls blickt gelassen in die Zukunft. Was er in einem halben Jahr tue, wisse er jetzt nicht. «Ich lasse alles auf mich zukommen.»