Die Matzingerin Sandra Büchi bildet Tauchlehrer aus – und schwärmt vom Bodensee Sandra Büchi ist eine von nur fünf Deutschschweizern, die Tauchlehrer ausbilden dürfen. Das Körpergefühl unter Wasser beschreibt sie mit «sagenhaft». Olaf Kühne 12.11.2020, 11.40 Uhr

Für den Onlineunterricht hat sich Sandra Büchi zu Hause in Matzingen ein professionelles Studio eingerichtet. (Bild: Olaf Kühne)

Der 14. Geburtstag. Für Jugendliche beginnt an diesem Tag oftmals ein neuer Lebensabschnitt. Endlich dürfen sie die Töffliprüfung machen, werden mobil und unabhängig.

In neuen Sphären bewegte sich auch Sandra Büchi ab diesem Tag. Doch die in Matzingen wohnhafte Frauenfelderin fand ihre Freiheit nicht auf der Strasse, sondern unter Wasser. «Das Tauchbrevet habe ich mir zum 14. Geburtstag gewünscht», blickt sie zurück. «Sehr gerne hätte ich schon viel früher losgelegt, aber leider war damals 14 das Mindestalter.» Tatsächlich wurde ihr das Tauchen buchstäblich in die Wiege gelegt: Ihr Vater war Tauchschwimmer in der Schweizer Armee. «Er hat zwar damit aufgehört, als ich drei Jahre alt war», erzählt sie. «Aber weil wir ein Boot auf dem Bodensee hatten und ich mehrere Schwimmkurse absolvierte, begleitete mich das Thema Wasser schon von klein auf.»

Dass ihre damalige Begeisterung für den Tauchsport kein jugendliches Strohfeuer war, hat Sandra Büchi längst bewiesen. «Als ich das erste Mal mit der Tauchausrüstung im Pool tauchte, war mir schon klar: Ich werde Tauchlehrerin.» Dieser Überzeugung blieb sie treu. Gleich mit 18, erneut zum frühestmöglichen Zeitpunkt, absolvierte Sandra Büchi den «Divemaster», danach den «Open Water Scuba Instructor». Das Ziel war erreicht, sie war Tauchlehrerin. In dieser Funktion konnte sie ihre Passion, unter anderem, ein Jahr auf den Malediven und während fünf Saisons auf Ibiza ausleben.

Steilwände und anderthalb Meter lange Fische

Destinationen, die auch dem Laien die Faszination des Tauchens plausibel erscheinen lassen. Doch im Gespräch mit unserer Zeitung schwärmt die 37-Jährige weniger von bunten Korallenriffs und exotischen Fischen. «Das Körpergefühl ist sagenhaft. Die Schwerelosigkeit, das Dreidimensionale meiner Bewegungen.» Entsprechend benennt sie denn auch spontan den Bodensee als ihr Lieblingsgewässer. Dieser sei, entgegen einer laienhaften Vermutung, für Taucher sehr spannend. «Nur schon die Uferzonen sind sehr unterschiedlich. Während die Schweizer Seite flach ist, finden sich auf der deutschen Seite über 80 Meter tiefe Steilwände.» Und je nach Tageszeiten könnten einem auch im Bodensee anderthalb Meter lange Welse begegnen. Aus einem engagiert betriebenen Hobby ist 2016 eine eigene Firma entstanden. «Büchi Professional Diving» heisst ihr Unternehmen. «Professional», weil Sandra Büchi den «PADI Course Director» absolviert hat und seither Tauchlehrer ausbilden darf – als eine von nur gerade fünf Personen in der Deutschschweiz.

Nach wie vor nimmt sie auch Anfänger unter ihre Fittiche. Um zu wissen, wie sie tauchen und: «Ich liebe ihre glänzenden Augen, wenn sie zum ersten Mal wieder auftauchen.» Besonders freut Büchi auch, dass sich immer mehr junge Frauen für das Tauchen begeistern. Dadurch werde bis anhin auf Männer Gemünztes wie Dekompressionstabellen verbessert und nicht zuletzt die Ausrüstung etwas bunter. «Es muss ja nicht gleich pink sein», sagt sie und lacht.