Masche mit Reka-Checks endet hinter Gittern – Bezirksgericht Frauenfeld verurteilt Betrüger zu 16 Monaten unbedingt Ein 36-Jähriger hat sieben Männer und Frauen um insgesamt 16'000 Franken gebracht. Nun muss er ins Gefängnis. Rahel Haag 16.11.2020, 05.10 Uhr

Schauplatz des Prozesses: Das Bezirksgericht Frauenfeld an der Zürcherstrasse. Bild: Reto Martin

Zwei Frauen und ein Mann sitzen vor dem Gerichtssaal und warten auf den Beginn der Verhandlung. Kurz vor deren offiziellem Beginn kommt ein Mann zur Tür herein. Sämtliche Blicke wandern zu ihm. Er nennt seinen Namen. Als er um die Ecke verschwunden ist, fragt eine der Frauen ihre Sitznachbarin, die rote Hosen trägt, leise: «War er das?» Die andere nickt und antwortet: «Ich kenne ihn von seinen Fotos auf Facebook.» Sie spricht Berndeutsch.

Der 36-jährige mit dunklem, zurückgegeltem Haar muss sich am Donnerstag unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs und Zechprellerei vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten. Er hat zwischen August 2018 und März 2019 alles in allem sieben Privatklägerinnen und Privatkläger um insgesamt 16715 Franken gebracht.

Die Sachverhalte streitet er nicht ab. Sechs der sieben Privatkläger hatte er über online Plattformen wie Ricardo, Anibis und in einem Fall Facebook kontaktiert. Diese hatten dort Suchinserate für Reka-Checks aufgegeben. Der Beschuldigte wiederum hatte angeben, über solche in Höhe von zwischen 3000 und 4000 Franken zu verfügen und diese verkaufen zu wollen. Die Opfer überwiesen zwischen 2400 und 3400 Franken auf das Konto des Angeklagten. Anschliessend sollten sie die Reka-Checks erhalten. Dem war am Ende aber nicht so. «Er hat mich hingehalten», sagt eine Privatklägerin, «und immer wieder versprochen, er würde die Checks noch liefern.»

Gericht verurteilte ihn bereits vor vier Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass der Angeklagte nach diesem Muster vorging. Seit 2010 sei er deswegen bereits drei Mal verurteilt worden. Letztmals Ende November 2016. «Damals verurteilte ihn dieses Gericht in derselben Besetzung – das ist in meiner Karriere einzigartig», sagt der Staatsanwalt. «Sie stellten dem Angeklagten keine gute Prognose», fügt er hinzu. Damals wurde das Urteil ans Obergericht weitergezogen. Dieses wandelte die unbedingte Haftstrafe von neun Monaten in eine bedingte um, bei einer Probezeit von fünf Jahren. «Das Obergericht lag falsch», sagt der Staatsanwalt, «sonst wären wir heute nicht schon wieder hier.» Er fordert eine Gesamtstrafe von 16 Monaten unbedingt.

Der Privatkläger, der Brille und ein rot-weisses T-Shirt trägt, ist sichtlich sauer. In einem Brief habe der Angeklagte auf «Schönwetter» machen wollen und geschrieben, dass er das Geld zurückzahle, sobald er dazu in der Lage sei.

«Wann kommt das Geld?», will er vom Angeklagten wissen. «In hundert Jahren brauch ich es auch nicht mehr.» Er habe weder geerbt noch im Lotto gewonnen:

«Ich habe mein Geld auf ehrliche Art und Weise verdient, aber das ist dem Angeklagten ja scheissegal.»

Als dieser wiederholt, dass er das Geld zurückzahlen wolle, ruft der Privatkläger ungehalten: «Dann mach jetzt dein Portemonnaie auf!»

Tragen die Opfer eine Mitverantwortung?

Der Verteidiger auf der anderen Seite spricht davon, dass die Opfer eine Mitverantwortung trügen. Sie hätten leichtsinnig gehandelt. «Bei den Check-Käufern hätten alle Alarmglocken schrillen müssen», sagt er. Die Frau in den roten Hosen, lacht kurz auf. Der Angeklagte habe Reka-Checks mit einem Rabatt von 15 bis 20 Prozent angeboten. «Ein solches Kaufgeschäft kann auf keinen Fall realistisch sein», führt der Verteidiger aus. Die Privatklägerin sagt später:

«Ich bin halt ein gutgläubiger Mensch.»

Und klar trage sie eine gewisse Eigenverantwortung. «Aber dass wir jetzt an allem selber schuld sein sollen, sehe ich nicht ein.» Sie schüttelt den Kopf. Sie wolle ihr Geld zurück.

Das Gericht folgt den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Es widerruft die bedingte Strafe des Obergerichts von neun Monaten und legt eine unbedingte Gesamtstrafe von 16 Monaten fest. Zudem muss er den Privatklägern das Geld zurückzahlen. Zur Begründung sagt die Vorsitzende Richterin: «Sie gehen einfach davon aus, dass alles gut wird, wenn sie das Geld zurückzahlen.» Dem Gericht fehle aber die Einsicht. «Man könnte meinen, Sie leben in ihrer eigenen Welt», sagt sie zum Angeklagten. Dass er den Privatklägern Probleme und schlaflose Nächte beschert habe, scheine ihn nicht zu interessieren. «Wir hoffen, dass der Strafvollzug etwas bei Ihnen bewirkt.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.