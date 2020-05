Die Löhne auf der Thurgauer Kantonsverwaltung sind Schweizer Durchschnitt Der Grosse Rat zeigt sich zufrieden mit dem Resultat eines Berichts, in dem die Löhne der Kantonsverwaltung analysiert wurden. Stossend bleibt, dass Frauen noch immer weniger verdienen. Silvan Meile 20.05.2020, 20.26 Uhr

Der Grosse Rat tagt wegen dem Coronavirus in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Der Thurgau ist Mittelmass. Das zeigt zumindest ein Bericht über Lohnvergleiche, den der Grosse Rat am Mittwoch zur Kenntnis nahm. Im Vergleich zu den Salären in Verwaltungen anderer Kantone entspricht das Lohnniveau im Thurgau genau dem Durchschnitt. Zieht man die Privatwirtschaft als Massstab bei, seien die Löhne der Kantonsverwaltung mit jenen von Grossfirmen vergleichbar. KMU-Betriebe könnten da hingegen in der Regel nicht ganz mithalten.