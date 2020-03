«Die Leute sollten bewusster Fleisch essen»: Der Kreuzlinger Bio-Unternehmer Guido Leutenegger im Interview

Früher als Lehrer und Stadtrat in Kreuzlingen tätig, widmet Guido Leutenegger sein Leben heute der Landwirtschaft und Biodiversität. In den Tessiner Alpen züchtet er schottische Hochlandrinder und produziert unter seinem Label «Natur Konkret» Fleisch aus nachhaltiger Tierhaltung. Vergangenen Dezember hat er in Kreuzlingen seinen Laden eröffnet. Der Biounternehmer ist 62 Jahre alt und hat drei Kinder. (amd)