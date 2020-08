Video «Die Leute schätzen es, dass endlich wieder etwas los ist»: Am fünften Einachserrennen in Salen-Reutenen Am Wochenende hat in Salen-Reutenen das fünfte Einachserrennen stattgefunden. «Die Nachfrage nach einem solchen Anlass war da. Das bewog uns schliesslich, trotz Coronaschutzauflagen, das erste Einachserrennen in diesem Jahr durchzuführen», sagt Bruno Goldinger vom OK-Team. Salome Preiswerk Guhl 09.08.2020, 18.30 Uhr

«Die Stimmung ist super, lauter aufgestellte, nette Leute», berichtet Erwin Steiner aus Hörhausen an der Kasse der Festwirtschaft. Er und André Büsser am Grill gehören zu den Helfer-Urgesteinen des Einachser- respektive Motocrossrennens auf dem Seerücken und sind schon über 20 Jahre dabei.

«Die Leute schätzen es, dass endlich wieder etwas los ist.»

Blickt man sich um, dann bekommt man den Eindruck, als wären die Besucher eine eingefleischte Gesellschaft. Dazu Sepp Brunner, selbst früherer Hobby-Fahrer, aus Mauren:

«Die Crössler und Einachserfahrer sind ein friedliches Volk. Herumliegender Abfall oder Schlägereien sind da kein Thema.»

Ganze Rennfamilien ausgerüstet mit Camper, Servicewagen respektive -anhänger seien schon am Donnerstag angereist und campierten auf dem Gelände, wusste Adi Jost aus Salen-Reutenen.

Bruno Goldinger vom OK-Team: «Die Nachfrage nach einem solchen Anlass war da. Das bewog uns schliesslich, trotz Coronaschutzauflagen, das erste Einachserrennen in diesem Jahr durchzuführen.» Urs Aeberli aus Unterhörstetten, er bewässert mit seinem Jauchefass die Rennpisten zwischendurch, freute es, dass es noch Tage davor zünftig geregnet hatte, «sonst wäre alles staubtrocken gewesen. Wir hatten perfekte Pistenverhältnisse.»

Eingefleischte Einachserfans messen sich

Justin Samer, Lasse Zumbrunnen, Pascal Frei und Sven Schäfli, alle aus der Region Hörhausen-Lanzenneunforn, gingen mit ihren Maschinen am Sonntag an den Start. Auf Justin Samers Einachser ist ein zwei Zylinder, Zweitakt-Rotax-Motor eines Schneetöffs eingebaut, das Getriebe Original Rapid. Er schätzt, dass er etwa 64 PS herausholen kann. Lasse Zumbrunnen tritt mit einem Rapid 606 an.

«Ich habe einen 1045 Mag-Motor, bringe 11 PS raus, Getriebe und Motor sind Original. Aber der Vergaser stammt von einem Töffli.»

Bei Pascal Freis Modell ist ein Suzuki-Töffmotor eingebaut. Auch das Getriebe stammt von einem Töff. «Ich hole etwa 65 PS aus meiner Maschine raus», schätzt er. Allerdings sei es schon sein zweiter Motor. Sven Schäfli nimmt schon zum 14. Mal an einem Einachserrennen teil. Er ist gleich mit zwei Fahrzeugen nach Salen-Reutenen gekommen. Einer der jüngsten Teilnehmer war wohl der zehnjährige Joel Häberli aus Salen-Reutenen.

Ueli Herzog, seit 25 Jahren im Motocross- respektive Einach­sergeschäft, bekam von den Besucherinnen und Besuchern viele Komplimente für die zahlreichen Wasser- und Desinfektionsstationen. Simon Herzog vom OK-Team ist froh, bei An­drea und Gödel Eichenberger auf ihrem idealen Renngelände diesen Anlass immer wieder durchführen zu dürfen.