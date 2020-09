«Die Leute kommen gerne zu uns»: Appenzeller Bahnen ermöglichen, dass am Bahnhof in Islikon weiterhin Beratung und Billettverkauf möglich sind Die Zeit der Ungewissheit für Vreni Zügers Drittverkaufsstelle in Islikon ist vorbei. Ab 2021 greifen ihr die Appenzeller Bahnen unter die Arme. Samuel Koch 15.09.2020, 04.20 Uhr

Der Bahnhof Islikon beherbergt seit über 20 Jahren das Reisebüro von Vreni Züger. Bild: Reto Martin

(14. Dezember 2017)

Ablaufdatum per Ende Dezember 2020. Dieses Szenario drohte der SBB-Drittverkaufsstelle von Vreni Züger, die ihr Reisebüro am Bahnhof Islikon seit über 20 Jahren betreibt. Denn die SBB beabsichtigten vor drei Jahren, sämtliche Drittverkaufsstellen per Ende 2020 nicht mehr zu unterstützen, was zu Widerstand führte, bis nach Bundesbern.