Die letzte Kugel ist gefallen: Der Thurgauer Luis Vetter beendet seine vielversprechende Snooker-Karriere

Die Billardvariante mit mehr Kugeln und grösserem Tisch

(ste) Vor jeder Snooker-Partie werden 15 rote Kugeln in einem Dreieck und sechs farbige Kugeln auf dafür vorgesehenen Orten auf dem Tisch platziert. Der Spieler, der beginnt, setzt die weisse Kugel im sogenannten D und spielt zuerst das Dreieck mit den «Roten» an. Versenkt er keine Kugel, ist sein Gegner am Zug. Auch im weiteren Verlauf des Spiels muss bei Aufnahme des Stosses immer zuerst eine Rote und dann eine «Farbige» gespielt werden und so weiter. Versenkt ein Spieler eine Rote, kriegt er einen Punkt und die Kugel bleibt im Loch. Versenkt er anschliessend eine Farbige, erhält er die entsprechende Anzahl Punkte – je nach Farbe sind das zwei bis sieben – und die Kugel wird an ihren Platz zurückgelegt. Im besten Fall also locht ein Spieler abwechslungsweise eine Rote und dann eine Farbige ein, bis keine Roten mehr übrig sind. Dann muss er versuchen, alle Farbigen in vorgegebener Reihenfolge zu versenken, bis alle Kugeln weg sind. Ist das der Fall, oder liegt einer der beiden Spieler uneinholbar in Führung, ist das Frame beendet und geht an denjenigen, der mehr Punkte erspielt hat. Eine Snooker-Partie dauert so lang, bis einer der Spieler eine festgelegte Anzahl Frames gewonnen hat. Das WM-Finale am Sonntag wird im Best-of-35 Modus ausgetragen – der Weltmeister muss also 18 Frames für sich entscheiden.