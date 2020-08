Die Leiterin der Gassenküche in Frauenfeld füttert zu Hause Vogelspinnen: «Sie fressen lebendige Grillen»

Sandra Kern ist am 15.August 1968 in Aarau zur Welt gekommen. Sie wuchs in Wohlen im Kanton Aargau auf und absolvierte eine kaufmännische Ausbildung bei der Post. Anschliessend liess sie sich bei der Swisscom zur Sachbearbeiterin ausbilden. Im Jahr 1992 zog sie in den Kanton Thurgau. Im Zuge einer Diplomarbeit für ihr Studium zur Sozialmanagerin gründete sie 2010 die Gassenküche in Frauenfeld, wo Menschen aus finanziell schwachen Schichten für wenig Geld eine vollwertige Mahlzeit geniessen können. Jeden Mittwoch bewirtet sie zwischen 35 und 50 Gäste. Sandra Kern ist seit 32 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Mettendorf.