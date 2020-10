«Die Lage verschärft sich wöchentlich, deshalb schrauben wir zwei Gänge höher»: Der Thurgau fährt die Coronakapazitäten hoch Obschon die Lage noch ruhig scheint, erhöht das Thurgauer Gesundheitswesen die Anzahl Intensivbetten für Coronapatienten. Regierungsrat Urs Martin hat am Freitagmorgen einen Departementsentscheid gefällt. Er nimmt auch die Pflegeheime in die Pflicht. Sebastian Keller 24.10.2020, 05.00 Uhr

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Reto Martin

Am Freitag waren 15 Thurgauer Coronapatienten im Spital, sieben davon auf der Intensivstation. Die Werte der ersten Welle sind damit noch weit weg: Am 13. April mussten 17 Thurgauer Coronapatienten intensivmedizinisch behandelt werden. Doch Zurücklehnen ist offenbar nicht angezeigt. Denn: Die Zahl der positiv Getesteten ist nach wie vor hoch. Am Freitag vermeldete der Kanton 111 neue Coronafälle.

Zumindest ein Teil der Neuinfizierten muss früher oder später ins Spital. Das belegt die Statistik des Kantons: Die Hospitalisierungsrate der 70 bis 79-jährigen beläuft sich auf 28 Prozent; bei den 30- bis 39-jährigen liegt sie lediglich bei 1,61 Prozent. Dieser Wert zeigt, wie viele der positiv Getesteten pro Altersgruppe in Spitalpflege mussten. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin sagt auf Anfrage:

«Die Lage verschärft sich wöchentlich, deshalb schrauben wir zwei Gänge höher.»

Er schickt voraus: «Die Kapazitäten sind derzeit noch nicht eng.» Anders als in Westschweizer Kantonen: Dort sind derzeit alle Intensivplätze – nicht nur mit Covid-19-Patienten – belegt. Aber in einer Woche sehe die Lage wohl auch im Thurgau anders aus. Die anhaltend hohen Neuinfektionen werfen ihren Schatten voraus. Der Gesundheitsdirektor hat am Freitagmorgen einen Departementsentscheid unterschrieben. Dieser richtet sich an Leistungserbringer im Gesundheitswesen.

Auch das Herz-Neuro-Zentrum nimmt Intensivpatienten auf

Martin sagt: «Der Kerninhalt ist, dass die maximalen Intensivkapazitäten innerhalb von drei respektive sieben Tagen bereitstehen müssen.» Zwei Drittel der Kapazitäten müssen innerhalb von drei Tagen verfügbar sein. Für Covid-Patienten stehen aktuell 18 Intensivbetten zur Verfügung, das Maximum sind 32. «Vielleicht sind sogar mehr möglich», sagt Martin.

Die Spitalpersonal ist in der Coronapandemie stark gefordert. Bild: Pablo Pablo Gianinazzi /Keystone

Vor einer Woche nannte er die Zahl 40 – «wenn wir alles mobilisieren». Gemäss Plan stehen zudem 60 Betten für weniger schwere Verläufe bereit, eine Erhöhung auf 132 ist möglich. Über Intensivpflegestationen verfügen im Thurgau drei Spitäler:

Das Kantonsspital Frauenfeld

Das Kantonsspital Münsterlingen

Das Herz-Neuro-Zentrum Bodensee in Kreuzlingen

«Sechs Covid-Intensivplätze befinden sich in Kreuzlingen», sagt Martin. Auch wenn dieses Spital nicht dem Kanton gehört, sei es als Listenspital zur Mithilfe verpflichtet. «Wir haben mit ihm beispielsweise einen Leistungsauftrag für die offene Herzchirurgie», sagt der Gesundheitsdirektor. Auch die Pflegeheime sind in der Pflicht. Sie müssen im Bedarfsfall Patienten der Spitäler übernehmen, damit diese Platz für Coronapatienten haben.

Eine Aussetzung von Operationen ist noch kein Thema.

Im Frühling reduzierten die Spitäler auf Geheiss des Bundesrates ihr Angebot – nicht dringliche Operationen wurden ausgesetzt. «Das ist noch kein Thema», sagt Urs Martin.

«Für die Thurgauer Patienten ändert sich derzeit nichts.»

Auch die Spital Thurgau AG hält auf ihrer Website fest, dass sie das «volle medizinische Spektrum» anbietet – trotz seit gestern verhängtem Besuchsverbot. Dennoch müssen laut Martin Operationen, die ein hohes Risiko aufweisen, dass jemand auf der Intensivstation versorgt werden müsse, sorgsam geplant werden. «Damit meine ich nicht einen Leistenbruch oder eine Knieoperation.» Aber es sei beispielsweise angezeigt, einen Magenbypass um einige Monate zu verschieben. «Wenn er nicht dringlich ist.»

Bundesrat soll Führungsrolle übernehmen

Weitere Massnahmen hat der Thurgau nicht beschlossen. Regierungsrat Martin verweist auf Aussage des Bundesrates von Donnerstag: Am Mittwoch wollen Berset und Co. entscheiden, wo sie die Coronaschraube anziehen. Martin lässt durchblicken, dass er «wenig Lust verspürt» auf eine Wiederholung folgender Episode: Vor einer Woche gab der Kanton Massnahmen bekannt. Eine Woche später sollten sie in Kraft treten. Doch dazu kam es nicht, der Bundesrat grätschte am Sonntag dazwischen. «Wir verlangen, dass der Bundesrat seine Führungsrolle wahrnimmt und einen föderalen Flickenteppich verhindert», sagt Martin.

Contact-Tracing im Thurau wird weiter aufgestockt Und die Lungenliga sucht weiter Persona (seb.) Das von der Lungenliga Thurgau betriebene Contact-Tracing wird um 30 zusätzliche Mitarbeiter aufgestockt. «Damit werden wir wohl zur grössten Contact-Tracing-Einheit in der Ostschweiz», sagt Regierungsrat Urs Martin. Auch Angehörige des Zivilschutzes helfen mit. Allein im Sold der Lungenliga dürften nächste Woche rund 60 Mitarbeiter stehen. Diese halten den Kontakt zu den Menschen in Isolation und Quarantäne und versuchen, die Infektionsketten zurückzuverfolgen. Aktuell sind im Thurgau 498 Personen isoliert. Wegen der steigenden Zahlen konnte die Lungenliga nicht mehr alle diese Personen jeden zweiten Tag kontaktieren . Laut Website der Lungenliga ist sie weiterhin auf der Suche nach helfenden Händen.