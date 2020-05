«Die Kunst muss aufs Land kommen»: Zum 100. Geburtstag von Künstler Karl Schaufelberger gibt es kein Fest, aber eine private Führung durch seine Werke Christina Schaufelberger zeigt zum 100. Geburtstag ihres verstorbenen Mannes seine Werke in ihrem Haus in Weinfelden. Samantha Zaugg 16.05.2020, 04.30 Uhr

Christina Schaufelberger inmitten der Kunstwerke ihres verstorbenen Mannes, dem Künstler Karl Schaufelberger. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 13. Mai 2020)

Eigentlich wollte Christina Schaufelberger ein Fest machen. Mit Familie, Freunden und Kunstinteressierten wollte sie den 100. Geburtstag ihres verstorbenen Mannes festlich begehen. Aber es kam alles anders. Corona machte ihr einen Strich durch die Rechnung – da hat sie sich etwas anderes einfallen lassen.

In Weinfelden, im Haus, in dem sie lebt, ist im Keller eine Galerie mit Malereien und Zeichnungen von Karl Jakob Schaufelberger, genannt «KIS». Dort möchte sie Menschen empfangen, die sich für die Kunst ihres verstorbenen Mannes interessieren, ihnen in kleinen Gruppen seine Werke zeigen.

Aber wieso der ganze Aufwand? «Weil es mir so wichtig ist», sagt Christina Schaufelberger. «Die Leute sollen ihn nicht vergessen. Er hat so vieles in seinen Bildern ausgedrückt und sich so für die Region eingesetzt.» In Erlen betrieb er eine Galerie, kuratierte unzählige Ausstellungen und holte gar Werke von Kunstgrössen wie Marc Chagall in den Thurgau.

«‹KIS› sagte immer, die Leute haben keine Zeit in die Stadt zu fahren. Die Kunst muss aufs Land kommen», sagt Christina Schaufelberger.

Wichtige Werte: Begegnung und Gemeinschaft

Jahrelang war Christina Schaufelberger die Frau an der Seite des Künstlers. Selbst strebte sie aber nie eine künstlerische Karriere an. «Ich wollte lieber mit Menschen arbeiten und Orte der Begegnung schaffen. Das war auch ‹KIS› sehr wichtig. Begegnung und Gemeinschaft waren für ihn wichtige Werte. Deshalb haben wir so gut zusammengepasst.»

Kennengelernt haben sich die beiden in Rheineck, wo Christina ein Kulturforum betrieb. Eines Abends war «KIS» unter den Besuchern. Sie habe bis dahin zwar noch nie von ihm gehört, «aber unsere Gespräche waren so interessant. Es war, als hätten wir uns schon immer gekannt». Bald darauf heirateten die beiden. Die Ehe war glücklich, «KIS» und Chris, wie sie genannt werden, teilen dieselben Interessen.

Auch Christina Schaufelberger ist das, was man als Freigeist bezeichnet. Sie wächst in einer Arbeiterfamilie in der Steiermark auf. Eine glückliche Kindheit, dennoch zieht es sie schon früh weg: «Schon als Mädchen hatte ich immer so etwas wie Fernweh.» Sie lernt Damenschneiderin, zügelt in Deutschland, Österreich und der Schweiz herum, «Wie man das so macht, wenn man jung ist», sagt sie lächelnd.

Sie betreut den künstlerischen Nachlass

Heute betreut Christina Schaufelberger scheinbar unermüdlich den Nachlass ihres Mannes, hat auch nach seinem Tod Ausstellungen organisiert. In der Vergangenheit leben will sie jedoch nicht. «Es ist ein Unterschied, ob man in der Vergangenheit lebt oder jemanden nicht vergisst.»

Den hundertsten Geburtstag von «KIS» zu feiern und sein Werk anderen Menschen zu zeigen, sei eine Möglichkeit, dieses Vergessen zu verhindern. «Er hat so viel Liebe in seine Arbeit gesteckt. Ich möchte das würdigen und ihm eine Freude machen und zeigen, dass er noch genauso geschätzt wird, wie damals, als er noch auf der Erde war.» Für eine Führung können sich Interessierte bei Christina Schaufelberger per Telefon