«Die Jungs sind eben anders»: Der Thurgauer Grosse Rat diskutierte darüber, warum Mädchen in der Schule erfolgreicher sind – und kam zu keiner Lösung Mädchen sind in der Thurgauer Volksschule erfolgreicher als Knaben. Ein Patentrezept für mehr Geschlechtergerechtigkeit hat im Grossen Rat niemand.

Urs Schrepfer, SVP-Kantonsrat.

Nur wer sowieso davon ausgeht, dass Frauen intelligenter seien als Männer, konnte sich diese Debatte im Grossen Rat schenken. Alle anderen hatten an diesem Mittwochmorgen ein Problem. Denn die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und haben die drei SVP-Kantonsräte Daniel Vetterli (Rheinklingen), Urs Schrepfer (Busswil) und Andreas Wirth (Frauenfeld) alarmiert. Demnach ist in der Sekundarschule der Anteil der Knaben in Sonderklassen (95) fast doppelt so hoch wie jener von Mädchen (59). Zudem besuchen deutlich mehr Schülerinnen (65,1 Prozent) den Unterricht auf dem anspruchsvolleren E-Niveau als Schüler (55,6 Prozent). Beim tieferen G-Niveau ist es umgekehrt: 44,4 Prozent Knaben, 34,9 Prozent Mädchen. Deshalb segelte der Vorstoss unter dem provokativen Titel: «Knaben an der Volksschule Thurgau im Abseits?»

«Worauf will man noch warten?»

Mit der Antwort der Regierung und ihren «blumigen Erklärungsversuchen» (Vetterli) zeigten sich die Interpellanten anlässlich der Debatte gar nicht zufrieden. Andreas Wirth, Präsident der grössten Schulgemeinde im Kanton, kritisierte:

«Es wird krampfhaft nach Erklärungen gesucht, weshalb man selber nichts tun muss beziehungsweise das anderen überlässt.»

«Worauf will man noch warten?», appellierte Schrepfer. Die Zahlen zeigten einen deutlichen Handlungsbedarf und das zuständige Departement müsse den Lead übernehmen.

Reto Ammann, GLP-Kantonsrat

War die Ausgangslage in der Diskussion kaum bestritten, manifestierten sich die Differenzen dann bei den Erklärungsversuchen und vor allem bei der Frage, was jetzt am besten zu tun sei. «Das heutige System fördert Fähigkeiten, die Mädchen zugeschrieben werden», betonte GLP-Kantonsrat Reto Ammann (Kreuzlingen). Umgekehrt produziere es bei den Knaben zunehmend Schul- und Lernverweigerer. Ammann forderte, die Einteilung in E- und G-Niveau abzuschaffen. Diese fördere die Ausgrenzung statt an den Schwächen zu arbeiten: «Einmal G immer G.» Auch Judith Ricklin (SVP, Kreuzlingen) will sich von der Typologisierung verabschieden. Eine G-Einteilung erzeuge im Umfeld reflexartiges Mitleid. «Das ist das Problem.» Ein Seilziehen zwischen Jungen und Mädchen bringe nichts, stattdessen müssten Kinder entsprechend ihrem Potenzial gefördert werden.

«90 Prozent bestätigen die Benachteiligung»

Lukas Madörin, EDU-Kantonsrat

«90 Prozent bestätigen, dass Knaben in der Volksschule benachteiligt werden», berichtete Lukas Madörin (EDU, Weinfelden) von zahlreichen Gesprächen mit Schulpräsidenten, Schulleitern und Lehrpersonen. Buben seien nicht weniger intelligent als Mädchen, aber eben anders:

«Knaben sollen wieder Knaben sein dürfen, auch wenn sie nur 30 Minuten am Stück still sitzen können.»

Andere Redner gingen auf Unterschiede ein, die etwa auf die später einsetzende Pubertät bei Jungs zurückzuführen seien. «Projektunterricht kommt den Knaben sehr entgegen», hat Seklehrer und CVP-Kantonsrat Jürg Marolf (Romanshorn) festgestellt. Zudem spiele die Beziehungsebene eine entscheidende Rolle. «Bleibt der Lehrperson noch genug Zeit für Beziehungsarbeit?» Biologische Unterschiede könne man nicht verändern, sondern müsse ihnen Rechnung tragen, sagte Sandra Reinhart (Grüne, Amriswil).

Mehr Mitbestimmung für die Kinder

Barbara Dätwyler Weber (SP, Frauenfeld) und Hansjörg Haller (EVP, Hauptwil) appellierten, die Kinder selbst einzubeziehen. «Geben Sie ihnen das nötige Gewicht. Und etwas mehr Mitbestimmung», sagte Dätwyler. Haller betonte:

«Fragen wir doch die Kinder, wie sie lernen wollen.»

Monika Knill, Erziehungsdirektorin des Kanton Thurgau.

Regierungsrätin Monika Knill (SVP) versicherte, dass die Kritik ernst genommen werde. Aber es gebe nicht nur eine Erklärung und auch nicht einfach die eine Massnahme. Unterrichtsmethoden und Didaktik spielten eine weit grössere Rolle als politische Vorgaben. «Es braucht keine geschlechterneutrale Pädagogik, sondern ein geschlechtersensibel.» Das Problem könne nur im Verbund angegangen werden. Die Schulaufsicht werde das Thema aufgreifen. Man habe es hier mit den Folgen von Rollenbildern zu tun, die tief in der Gesellschaft verankert seien.