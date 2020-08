Serie Die Horbener Kuhdame Miramoa ist 21 Jahre alt – und gibt immer noch Milch Auf dem Hof der Familie Schäppi in Horben lebt mit Miramoa die drittälteste Brown-Swiss-Kuh der Schweiz. Sie hat nicht weniger als 15 Nachkommen. Und für die Menge Milch, die sie gegeben hat, erhielt sie bereits Auszeichnungen. Rita Bolt 12.08.2020, 04.40 Uhr

Ursi und Max Schäppi sind stolz auf ihre Kuhdame Miramoa. Bilder: Rita Bolt

Miramoa, ein lustiger Name für eine Kuh. Bäuerin Ursi Schäppi erklärt lachend:

«Die Mutter heisst Mira, der Vater Emovi. Setzt man die Buchstaben fantasievoll zusammen, entsteht Miramoa.»

Ein spezieller Name für eine spezielle Kuh: Die 21-jährige Miramoa wird in der Statistik von Braunvieh Schweiz als drittälteste Brown-Swiss-Kuh geführt.

Täglich wird sie im Anbindestall mit der Absauganlage gemolken – sie gibt immer noch etwa acht bis zehn Liter Milch. Jeden Tag bekommt sie trockenes Brot zum Dessert. Wenn sie nicht mit ihren Stallgenossinnen auf der täglichen Weide grast, geniesst sie ihre Freiheiten: Wenn sie Lust hat, spaziert sie aus dem Kuhstall auf die kleine Weide mit Unterstand, wenn es ihr draussen zu viele Fliegen hat, trottet sie zurück in den Stall an ihren Platz.

Ihr Platz, oder besser gesagt ihre beiden Plätze sind die ersten zwei im Stall. Manchmal geht sie an ihrem Platz vorbei, als wolle sie schauen, was ihre Kolleginnen machen. Die anderen Kühe lassen sie gewähren. «Sie tut ja niemanden etwas», sagt Ursi Schäppi und zuckt mit den Schultern. Früher sei Miramoa schon dominanter gewesen.

Tochter Marasuta im gleichen Stall

Miramoa ist am 9.Februar 1999 auf dem Hof der Schäppis in Horben bei Sirnach geboren. Am 22.Oktober 2001 brachte sie ihr erstes Stierkalb auf die Welt. Im November 2003 hat sie ihre zweite Tochter Marasuta geboren. Der Vater heisst Sultan; mit Miramoa gibt es den Namen Marasuta. Ursi Schäppi erklärt:

«Die Namen aller Nachkommen von Miramoa beginnen mit M.»

Marasuta lebt ebenfalls im Stall der Schäppis. «Trotz ihres hohen Alters verschafft sie sich immer noch den nötigen Respekt», sagt Max Schäppi und lacht. Insgesamt hat Miramoa 15 Nachkommen. Ihre Töchter haben originelle Namen: Moba, Marasuta, Marusa, Marmina, Mallorca, Mirana, Margrit. Letztere wurde nach einer Betriebshelferin benannt.

In ihrer Jugend verbrachte Miramoa fast zwei Jahre im Aufzuchtvertrag in Bonaduz. Nach ihrer Rückkehr nach Horben begann ihre «Karriere» als Milchproduzentin. Ihre und die Milch ihrer Stallmitbewohnerinnen wird in der Käserei Gupfen in der Wies zu Tilsiter verarbeitet. Im Sommer 2004 wurde Miramoas Milch auf einer Alp in Bonaduz für die Produktion von Alpkäse verwendet.

Ein Freudentag: 2012 melden Schäppis Miramoa und ihre fünf Töchter zur Familienschau an. Stolz standen alle zur Punktierung bereit. Alle freuten sich über das Familienabzeichen und die Klasse B mit 72 Punkten.

Schon 132'000 Kilogramm Milch gegeben

Schäppis durften bereits einige Auszeichnungen für Miramoa entgegennehmen: Nach 13 Laktationen erreichte sie die Marke von 100'000 Kilogramm Milch, durfte Model spielen und sich für das Braunvieh-Heft fotografieren lassen. Im Winter 2019 hat sie dann die Marke von 125'000 Kilogramm Milch überstiegen und Schäppis durften in Zug eine Holzkuh mit Gravur als Auszeichnung abholen. Bis heute hat sie 132'000 Kilogramm Milch gegeben.

Für 125000 Kilogramm Milch von Miramoa durften Schäppis 2019 als Auszeichnung eine Holzkuh mit Gravur entgegennehmen.

Die 17-jährige Tochter Marasuta scheint ihrer Mutter nachzueifern: Sie erreichte 2019 die 100'000-Kilogramm-Milchgrenze. Am 18.April hat Marasuta ihr 13. Kalb geboren. Ursi Schäppi sagt:

«Wenn sie gesund bleibt, wird sie im Winter bestimmt die 125'000-Kilogramm-Milchgrenze erreichen.»

Dann stünde auch für sie eine Holzkuh mit Gravur bereit. «Wir würden uns sehr darüber freuen», sagen Schäppis. Sie sind zuversichtlich, dass Mutter Miramoa dieses Ereignis miterleben kann.

Auch Pfaue, Enten und Kaninchen leben hier

Auf dem Hof der Schäppis leben nebst 47 Kühen verschiedenste Tiere: Drei Pfaue, Truthennen, Mutter- und Mastsauen, Hühner, Enten, Kaninchen, Katzen, Tauben, Meerschweinchen, Wachteln und Hund Bobby.

«Wir hatten schon 16 verschiedenen Tierarten hier.»

Ursi und Max Schäppi mögen alle ihre Vierbeiner – vor allem ihre Kühe. Kürzlich musste die Bäuerin ihre Josefa in den Schlachthof geben. «Sie war die einzige Kuh, die mir alleine gehörte», sagt Ursi Schäppi traurig. Sie hat Josefas Grossmutter mit einem Los gewonnen. Sie hätten immer Mühe, wenn sie sich von Kühen trennen müssten. «Schon mein Vater konnte seine Tiere nur ganz schwer weggeben», sagt Max Schäppi.