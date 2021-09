Murgspritzer: Die grossen Abwesenden auf dem Frauenfelder Rasen

Glosse Die grossen Abwesenden: Wer am Freitag beim Frauenfelder Rathausderby fehlt und wer sich prophylaktisch verletzt hat Murgspritzer: Schuld ist nur die Covid-Zertifikat-Pflicht im Kantonsspital Frauenfeld. TZ-Redaktor Mathias Frei geht davon aus, dass das Fussballspiel am Freitagabend auf der Kleinen Allmend auf relativ bescheidenem Niveau stattfinden wird. Mathias Frei 02.09.2021, 05.10 Uhr

Spiel 1 nach der Mutter aller Niederlagen steht an, Spiel 1 nach dem 11 zu 0 für die Stadtverwaltung. Diesen Freitag stehen sich auf der Kleinen Allmend zum 34.Mal die Stadtangestellten und der FC Gemeinderat gegenüber. Nach einem derartigen Sieg kann es ja nicht mehr besser respektive muss es nur noch schlechter werden. Das dachte sich wohl der fussballaffine alt Stadtschreiber. Und wie wir mittlerweile dank Generalstaatsanwalt Haffter wissen: «Ein Ralph Limoncelli macht keine Fehler.» Dieser Rücktritt aus dem Stadtverwaltungsteam ist deshalb nur konsequent.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Der grosse Abwesende in den Reihen der Lokalpolitiker ist Rechtsaussen-Flügel Hermann Lei. Herminator hat sich vorletztes Wochenende mit dem FC Kantonsrat am Parlamentarierturnier in Zug eine Sportverletzung zugezogen. Böse Zungen behaupten: ohne Fremdeinwirkung. Und noch bösere faseln von einem politisch korrekten Tackling einer linksgrünen Gegenspielerin. Klar, eine Verletzung wünscht man niemandem. Aber vielleicht hatte Lei ja Glück im Unglück. Denn seit diesem Montag gilt im Kantonsspital Frauenfeld Covid-Zertifikat-Pflicht. Und bekanntlich ist Lei kein Freund hiervon. Da hätte er dann das Geschenk gehabt, wenn er sich die Achillessehne erst diesen Freitag gerissen hätte. Schlimmer als die Schmerzen wäre für Lei wohl der Ärger gewesen ob dieser Diskriminierung.