Die Grösse spielt eine Rolle, und «Troody» hilft mit: So kann Frauenfelds grösstes Fitnesszentrum wieder Gruppenkurse anbieten

Das Wellcome-Fit in der Walzmühle bietet schon seit zwei Wochen wieder Gruppenfitness an. Die grosszügigen Räume des Fitnesscenters machen es möglich. Mathias Frei 25.05.2020, 04.30 Uhr

Im Wellcome-Fit: Ein ausgedünnter Kurs in Fitboxen mit Inhaber Tunc Karapalanci als Instruktor. (Bild: Andrea Stalder)

Ob Body-Pump, M.a.x., Power-Yoga oder Bauch-X-Press: Alleine macht es einfach keinen Spass. Gruppenfitness-Kurse leben vom Schwitzen in der Gruppe, was derzeit aber gar nicht so einfach ist. Denn Social-Distancing ist auch im Fitnesszentrum weiterhin oberstes Gebot. Tunc Karapalanci hat sich der Herausforderung gestellt.

Tunc Karapalanci. (Bild: PD)

Dem Inhaber der Wellcome-Fit AG, die zwischen Bülach und St.Gallen sechs Fitnesszentren betreibt, kam dabei entgegen, dass die Anlagen in jedem dieser Standorte grosszügig angelegt sind. Das Wellcome-Fit in Frauenfeld ist mit über 3000 Quadratmetern Nutzfläche das grösste Fitnesszentrum in der Thurgauer Kantonshauptstadt.

Ab 25.Mai wieder Kurse bei Activ-Fitness

Das Fitnesszentrum Activ -Fitness (www.activfitness.ch/­Studio_Frauenfeld.page) an der Schlossmühlestrasse bietet ab Montag, 25. Mai, wieder Gruppenfitness-Kurse an. Wie es auf Anfrage heisst, ist die Teilnehmerzahl aber reduziert. Statt bis zu 28 Kursteilnehmern dürfen aktuell elf Personen an einem Kurs teilnehmen. Dazu komme noch ein Kursinstruktor. So habe jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine Fläche von drei auf drei Meter, also neun Quadratmeter zur Verfügung. Bei Update-Fitness im Allmendcenter findet Gruppenfitness erst ab dem 2. Juni wieder statt, wie der entsprechenden Website (www.update-fitness.ch/frauenfeld/) zu entnehmen ist. Das Kursprogramm soll ab dem 29. Mai online einsehbar sein. «Wir erarbeiten derzeit die Verhaltensregeln, um einen reibungslosen Trainingsbetrieb sicherstellen zu können», ist bei Update-Fitness zu lesen. (ma)



Seit dem 11. Mai finden in Karapalancis Center in der Walzmühle wieder Gruppenfitness-Kurse statt. Andere Anbieter ziehen erst diese Woche nach oder öffnen gar erst später. «Wir hatten nicht damit gerechnet, so früh schon wieder öffnen zu dürfen», meint Karapalanci. Und die Vorgaben betreffend Schutzkonzept seien erst relativ kurzfristig bei den Betreibern eingetroffen.

«Innert weniger Tage haben wir verschiedene Massnahmen umgesetzt.»

Blick in einen leeren Kursraum.

(Bild: Andrea Stalder)

Von über 50 Personen auf genau 24 pro Kurs

Das Schutzkonzept von Wellcome-Fit an allen Standorten geht nun sogar über die Vorgaben hinaus. Dass man ab dem ersten Öffnungstag wieder Gruppenfitness anbieten könne, liegt an der Grösse. Die entsprechenden Räumlichkeiten sind jeweils über 250 Quadratmeter gross. Wo vor der Pandemie pro Kurs über 50 Personen gemeinsam Sport getrieben haben, finden nun noch genau 24 Kursteilnehmer Platz.

Für jeden Teilnehmer ist ein zehn Quadratmeter grosses Feld auf dem Boden markiert sowie auch der Weg dorthin. Das heisst: Auf der einen Seite des Raumes ist der Zugangsbereich, auf der anderen Seite verlässt man den Raum. Die einzelnen Felder sind nummeriert. Das wiederum hat mit «Troody» zu tun.

«Wir haben die App Troody schon lange vor der Coronakrise entwickelt und in unseren Zentren in Betrieb genommen», sagt Inhaber Karapalanci. Dies gereicht den Wellcome-­Fit-Zentren nun zum Vorteil.

«‹Troody› ist gewissermassen eine Contact-Tracing-App im Kleinen.»

Während eines Kurses.

(Bild: Andrea Stalder)

So weiss man, wann welcher Kunde in welchem Kurs neben welchen anderen Personen gestanden ist. Die entsprechenden Daten sind zwei Wochen lang verfügbar und werden dann gelöscht. Seit der Wiedereröffnung ist die Buchung über «Troody» obligatorisch. «Das hat für uns auch den Vorteil, dass wir flexibel reagieren können», sagt Karapalanci.

Das heisst: Wenn ein Kurs voll ist, kommt der Kunde in den virtuellen Wartebereich. Ist die Nachfrage gross genug, wird kurzfristig ein zweiter Kurs anberaumt. «Oder wir sagen einen Kurs ab, weil es keine Buchungen gibt.» Wobei zweiteres bisher nicht der Fall gewesen sei.

«Am 11. Mai sind wir mit einem um 30 Prozent reduzierten Kursangebot gestartet. Was stattfand, war aber fast immer ausgebucht.» Ziel sei es denn auch, das Angebot mittelfristig wieder auf den Stand vor der Coronapandemie auszubauen, sagt Karapalanci.

Ein zentraler Aspekt im Wellcome-Fit ist die Hygiene. Regelmässig werden die Räumlichkeiten und Geräte gereinigt und desinfiziert. Karapalanci sagt:

«Wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass wir dereinst solche Mengen an Desinfektionsmittel benötigen.»

Im Kursraum: Hier geht's lang.

(Bild: Andrea Stalder)

Eine weitere Massnahme: Im Gerätepark des Zentrums hat man die Geräte weiter auseinander gestellt. Zum Teil wurden auch Geräte entfernt, um so für grössere Abstände zu sorgen. «Gemäss Schutzkonzept dürfen maximal 80 Prozent der verfügbaren Geräte zur gleichen Zeit besetzt sein.»

Auch hier hilft wieder «Troody» mit, damit man nicht auf einen freien Trainingsslot warten muss. Zudem ist der 24-Stunden-Betrieb derzeit eingestellt. Denn es liegt laut Karapalanci in der Verantwortung der Betreiberschaft, die Umsetzung des Schutzkonzepts sicherzustellen.

«Sobald es aber möglich ist, wollen wir wieder die unbetreuten Trainingszeiten einführen.»