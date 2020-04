Die gescheiterten Einbrecher: Vor dem Bezirksgericht Frauenfeld müssen sich zwei Bosnier verantworten Zwei Bosnier müssen unter anderem wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung für zehn Jahre das Land verlassen. Der eine wünscht sich eine schnelle Abschiebung. Rahel Haag 30.04.2020, 11.00 Uhr

Das Bezirksgericht Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Sie sind gemeinsam in ein Einfamilienhaus in Häuslenen eingebrochen. Das war Anfang November des vergangenen Jahres. Am Mittwochnachmittag müssen sich die beiden Bosnier vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten. Stehlen konnten die Männer im Alter von 42 und 60 Jahren damals aber nichts. Kaum waren sie ins Haus eingedrungen, wurden sie durch die Kantonspolizei Thurgau überrascht und festgenommen.