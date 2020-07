Porträt Die Frauenfelderin Annemarie Glatz war früher als «s’Barfuessmeitli vom Iselisberg» bekannt – nun veröffentlicht sie mit 91 Jahren ihr erstes Buch Spätberufen: Die 91-jährige Frauenfelderin Annemarie Glatz hat viel erlebt und nun ihre Gedanken dazu publiziert. Ihr erstes Buch heisst «Tanz auf dem Regenbogen». Werner Lenzin 02.07.2020, 04.30 Uhr

Die betagte Annemarie Glatz zeigt das Aufsatzheft mit der ausgezeichneten Schreibarbeit. Bild: Werner Lenzin

Da steht sie da, 16 Jahre alt, in Zürcher-Weinland-Tracht an der Hochzeit ihrer Cousine. Das gerahmte Foto zeugt davon auf dem Büropult in der bescheidenen Wohnung an der Talackerstrasse in Frauenfeld, wo die 91-jährige Annemarie Glatz mit ihrem Gatten Dölf wohnt. Gefragt nach ihrem Geburtsdatum lacht die geistig rüstige Dame mit ihrem weissen Haar:

«Ich bin ein zünftiger Fisch mit allen Vor- und Nachteilen.»

Ihre Augen leuchten, und sie berichtet von ihrem Leben, das von Licht und Schatten gezeichnet ist. Am 8. März 1929 als jüngstes von vier Kindern geboren, kam sie einjährig zu einem Onkel in Stammheim, da die Mutter armengenössig und krank in die Psychiatrische Klinik Rheinau eingeliefert worden war.

«Als ich knapp sechs Jahre alt war, holte mich mein Vater mit Pferd und Federwagen nach Hause zurück, mit den Worten: ‹Du musst jetzt zur Schule›.»

Für das Mädchen mit den braunen Augen und den kurzen Zöpfchen, das man «S’Barfuessmeitli vom Iselisberg» nannte, war es keine Heimkehr, sondern ein Ankommen in einer fremden Welt. Den Vater kannte sie nur vom Hörensagen, die Schwester und die beiden Brüder waren ihr fremd. Auf dem Klassenfoto der Primar Uesslingen trägt sie als einzige der 33 Schüler ein Buch unter dem Arm.

Die Mutter weggesperrt, der Vater früh gestorben

«Nebst den Blumen war das Lesen meine grosse Leidenschaft und oft habe ich abends bei Kerzenlicht Bücher verschlungen.» Während ihrer Sekschulzeit erhielt sie von ihrem damaligen Lehrer Stoll einen Preis für ihren Aufsatz mit dem Titel «Ich zeige dir mein Dorf».

Im Alter von 15 Jahren starb der Vater bei einem Unglücksfall. Nach der Konfirmation als Vollwaise führte sie den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mit ihren Geschwistern weiter. Drei Jahre verbrachte die junge Frau als Dienstmädchen bei einer wohlhabenden Familie in Cully am Genfersee.

«Hier musste ich am Morgen hart arbeiten. Man gestattete mir, nach dem ersten Jahr nachmittags in Lausanne eine Sprachschule zu besuchen.»

Daran erinnert sich die Frauenfelderin, die als Zwanzigjährige auch im zürcherischen Turbenthal ein Jahr in einer Metzgerei mithelfen musste. In Frauenfeld lernte sie nicht nur ihren späteren Mann Dölf Glatz kennen, sondern auch erstmals ein intaktes Familienleben und den Glauben.

Nach der Heirat im Jahr 1957 verbrachte das junge Paar ein Auslandsjahr in Orléans. Bald einmal übernahm ihr Gatte den Familienbetrieb, die Frauenfelder Schirmfabrik Glatz AG. Als die drei Kinder selbstständig wurden, half die Ehefrau ebenfalls im Betrieb mit.

Wie kam sie dazu, mit 91 Jahren ein Buch mit dem Titel «Tanz auf dem Regenbogen» zu veröffentlichen? «Mein Gatte war jahrelang Kirchenpräsident in Frauenfeld. Aber ich konnte nichts anfangen mit den braven Kirchgängern», sagt sie, die sich als damalige Rebellin bezeichnet.

Annemarie Glatz begann, Bibeltexte zu lesen und über diese nachzudenken. In ihrem Rückzugsort St.Antönien im bündnerischen Prättigau vertiefte sie ihre Gedanken und holte sich in Schreibkursen von Ruth Rechsteiner in der Kartause Ittingen das nötige Rüstzeug für ihre literarische Tätigkeit.

«Es war mein innigster Wunsch, meine Gedankenwelt niederzuschreiben, ich habe mich selbst gesucht im Schreiben und möchte mit dem Veröffentlichen meiner Texte Licht schenken.»

Deutlich spürt man aus ihren Texten heraus die beiden Pole Dunkel und Hell. Sie sind nicht einfach zum Durchlesen, sondern es gilt, etwas daraus mitzunehmen.