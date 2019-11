Zu allem sagten die Kirchbürger der katholischen Kirchgemeinde FrauenfeldPlus an der Budgetgemeinde in Gachnang Ja: zu Budget, Steuerfuss und mehreren Baukrediten.

Die Frauenfelder Katholiken investieren in Häuser und Seelsorge: Das Budget 2020 rechnet aber mit einem Minus Mathias Frei

Kirchenpräsident Thomas Harder an der Budgetgemeinde von katholisch FrauenfeldPlus. (Bild: Mathias Frei)

Beinahe schon andächtige Einstimmigkeit herrschte an der Budgetgemeinde von katholisch FrauenfeldPlus. Dabei galt es für die 71 Kirchbürger am Montagabend in der Kirche Bruder Klaus in Gachnang, über ein Minus im Voranschlag sowie über eine Reihe von Baukrediten zu befinden. Treiber der Harmonie war wohl die mehrfach zitierte positive Energie, welche die Vorsteherschaft unter Präsident Thomas Harder ausstrahlte.

Das Budget der Kirchgemeinde für das kommende Jahr rechnet bei einem Aufwand von 5,973 Millionen Franken mit einem Verlust von 72'000 Franken. Für 2019 wurde bei einem 340'000 Franken tieferen Aufwand mit einem Minus von 118'000 Franken budgetiert.

287'000 Franken mehr Steuern als im Budget 2019

Auf der Aufwandseite schenken vor allem grössere Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften ein, die aber jeweils unter 100'000 Franken und deshalb in der laufenden Rechnung und nicht in der Investitionsrechnung verbucht werden. Das sind Umgebungsarbeiten im Allgemeinen, aber auch Projekte im Klösterli in Frauenfeld, in Gachnang, Uesslingen und Buch. Zudem steigt der Personalaufwand gegenüber Budget 2019.

«Wir planen einen personellen Ausbau im Bereich Seelsorge.»

Das sagte Präsident Harder. Es solle eine Person mit theologischer Ausbildung sein, die gegebenenfalls auch die Gemeindeleitung übernehmen könnte. Bei den Einnahmen fällt der Steuer-Mehrertrag von 287'000 Franken auf 5,195 Millionen ins Gewicht.

Gachnangs Gemeindepräsident Roger Jung mit einer Grussbotschaft. (Bild: Mathias Frei)

Die Investitionsrechnung umfasst Dach- und Fassadensanierung an der Michaels-Kaplanei in Frauenfeld und an der Kirche Hüttwilen sowie die Sanierung der Gartenmauer und Ecktürme des Rüpplin-Gartens in Frauenfeld über gesamthaft 405'000 Franken. Die Dach- und Fassadensanierung des «Hirschen» in Frauenfeld für 120'000 Franken läuft über eine Spezialfinanzierung. Zum Budget und zum gleichbleibenden Steuerfuss von 16 Prozent gab es ein Ja.