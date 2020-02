Die Frauenfelder Industrie überlässt das Feiern der Thurgauer Industrie- und Handelskammer Der Industrie- und Handelsverein Region Frauenfeld begeht dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Stefan Hilzinger 18.02.2020, 16.50 Uhr

Der Vorstand des Industrie- und Handelsvereins mit Präsident Pablo Moirón (stehend) an der Jahresversammlung im Casino. (Bild: Andrea Stalder)

Was heute das Corona-Virus ist, war 1920 die spanische Grippe, was heute die Klimademos sind, war nach dem Ersten Weltkrieg der Generalstreik – und was heute Donald Trump ist, war damals möglicherweise der deutsche Kaiser Wilhelm II.

Jerôme Müggler, seit vergangenem Sommer Direktor der Thurgauer Industrie- und Handelskammer (IHK) und Historiker, zog plakative Parallelen zwischen dem Jetzt und der unruhigen Epoche, als in Frauenfeld der Dachverband für die hiesige Industrie- und Handelsbranche gegründet wurde.

Als die Industrie-Musik im Oberthurgau spielte

Müggler war Gastredner an der Jahresversammlung des Industrie- und Handelsvereins Region Frauenfeld (IHF) am Montagabend im Casino. Vor 100 Jahren erblickte der IHF das Licht der Vereinswelt, vergleichsweise spät, denn damals spielte die Musik der Industrialisierung nicht in Frauenfeld, sondern im Oberthurgau. Müggler zitierte aus einem alten Protokoll: «Der Hauptort Frauenfeld ist für die Industrie ungünstig gelegen.»

31 Firmen gründeten laut Müggler 1920 den IHF, heute sind 85 Frauenfelder Betriebe Mitglied der regionalen Arbeitgeber-Dachorganisation, der zweiten nebst dem Gewerbeverein. Metallbauer Tuchschmid, seit der Gründung präsent, ist im Jubiläumsjahr wegen Konkurs nicht mehr dabei.

Die SIA ist wieder dabei

Dafür durfte IHF-Präsident Pablo Moirón bekanntgeben, dass mit der SIA Abrasive AG, mit 400 Mitarbeitern einer der grössten Arbeitgeber der Region, wieder Mitglied im IHF ist. Neu dabei sind die Frauenfelder Werkbetriebe, mit 58 Angestellten, laut Stadtpräsident Anders Stokholm ein wichtiger Partner der hiesigen Wirtschaft.

Die IHF-Betriebe beschäftigen total rund 6200 Personen, darunter 273 Lehrlinge. Deren Zahl ist in jüngster Zeit leider rückläufig, wie Präsident Moirón sagte. Im Jubiläumsjahr feiert der IHF nicht speziell, das überlasse man dem Thurgauer Dachverband, der bereits auf 150 Jahre zurückschaue. Der IHF fokussiere sich weiterhin auf den Bereich Lehre und Ausbildung und baut hier sein Engagement mit einer Kooperation mit dem Bildungszentrum Technik noch aus.

«Es führen verschiedene Wege nach Rom, und es gibt auch mehr als ein Rom»,

sagte Vorstandsmitglied Gerold Eger, zuständig für den Bereich Schule und Ausbildung. Der bewährte Klassiker bei der Entscheidfindung ist der Berufsbildungsparcours in Zusammenarbeit mit den Oberstufen Anfang November, an dem 2019 rund 500 Schüler in 80 Berufen schnupperten.

Vorstandsmitglied Joachim Pfauntsch tritt zurück. (Bild: Andrea Stalder)

Trotz weiter durchzogenen Prognosen für die Wirtschaft sei der Bedarf an Fachkräften gross, sagte Präsident Moirón. Von einer Krise will er nichts wissen, immerhin zeigten die Indikatoren seit dem Jahreswechsel wieder nach oben. «Eine Wirtschaftskrise haben wir, wenn wir keine Probleme mehr zu lösen haben», zitierte Moirón den österreichischen Wirtschaftspublizisten Karl Pilsl.