Interview Die Frauenfelder Fotografin Simone Kappeler über ihre Liebe zu Bildern und der Natur: «Meine Unterwasserkamera habe ich stets an meine Badehose geknüpft» Die freischaffende Fotografin Simone Kappeler wäre fast Biologin geworden. Ihre Liebe zur Natur lebt die Frauenfelderin heute beim Schwimmen und beim Essen von irischen Austern aus. Florian Beer 10.10.2020, 11.30 Uhr

Fotografin Simone Kappeler aus Frauenfeld mit ihrer Hasselblad-Kamera. Bild: Andrea Stalder

Was hat Sie vergangenen Wochen besonders beschäftigt?

Simone Kappler: Die Abstimmungen von Ende September. Ich bin sehr froh, dass die Revision des Jagdgesetzes abgelehnt und auf Kantonsebene dem Ergänzungsbau für das Regierungsgebäude zugestimmt wurde. Eigentlich bin ich kein politischer Mensch. Ich bin aber sehr naturverbunden und lege grossen Wert auf die Ästhetik von Gebäuden. Daher waren mir diese beiden Vorlagen sehr wichtig.

Was nehmen Sie aus der Coronakrise persönlich für sich mit?

Glücklicherweise wurde ich durch diese Krise nicht so stark getroffen.

Mich deprimiert allerdings, dass die Gesellschaft nach anfänglicher Einigkeit immer weiter auseinanderrückt.

Zudem werden wir Menschen durch die Masken auf unseren Gesichtern anonymer, was die allgemeine Stimmung zusätzlich trübt. Das hat schon etwas Unheimliches. Eine Ausstellung von mir in der Bildhalle in Zürich wurde im Mai leider abgesagt und wurde nun auf nächsten März verschoben. Ich hoffe sehr, dass diese stattfinden kann und es der Kulturszene bald wieder besser geht.

Pflegen Sie ein Morgenritual?

Ich bin ein ziemlicher Morgenmuffel. Deshalb probiere ich, morgendliche Termine möglichst zu vermeiden. Dann bleibt mir genug Zeit, um am Morgen in Ruhe die Zeitung zu lesen und gemütlich in den Tag zu starten. Ich arbeite sowieso am besten nachts, das passt ganz gut zusammen.

Zur Person Simone Kappeler (fbe) Simone Kappeler ist am 7. Dezember 1952 in Frauenfeld auf die Welt gekommen. Nach der Matura studierte sie sieben Semester lang Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Zürich, bevor sie 1976 an die Foto-Fachklasse wechselte. Seit 1979 arbeitet sie als freischaffende Fotografin im In- und Ausland, unterrichtete unter anderem 16 Jahre lang an der Kantonsschule Frauenfeld den Fotofreikurs und stellte ihre Werke etwa in Dublin, Peking, Paris und New York aus. Sie ist verheiratet, hat drei erwachsene Söhne und lebt in Frauenfeld.



Was essen Sie am liebsten?

In den Ferien frische Austern. Die irischen Austern finde ich am besten, weil im Norden das Meer herber ist und man das schmeckt. Wenn es dazu ein gutes Glas Wein gibt und die Austern in einer schönen Etagère mit Brötchen und Beilagen serviert werden, ist alles perfekt. In Südfrankreich gibt es ein Lokal, da landen die Austern fangfrisch auf dem Teller. Das Restaurant serviert lediglich Wein und Zitrone dazu, Brot muss man selber mitbringen. Herrlich!

Was ist Ihre Spezialität?

Am liebsten koche ich saisonal, gesund, frisch und biologisch. Zum Beispiel Fisch aus dem Bodensee. Eine wirkliche Spezialität habe ich aber nicht. Mein Mann hat im November Geburtstag, dann gibt es meistens Wild. Und dazu selbstverständlich einen Geburtstagskuchen. Der Favorit meiner Familie ist die Linzertorte.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

In der Politik oder der Wirtschaft wäre ich völlig fehl am Platz. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und könnte diese Kreativität in solchen Berufen nicht ausleben. Dennoch informiere ich mich natürlich, was politisch gerade so passiert, weil es uns schliesslich ja alle betrifft – ob wir es nun mögen oder nicht.

Was war Ihr Traumjob, als Sie ein kleines Mädchen waren?

Ich mochte als Kind die Natur und die Tiere sehr. Deshalb wollte ich Biologin werden. Meine ersten Haustiere waren Wasserschnecken, dann hatte ich lange Zeit Amphibien und gewann sogar bei «Schweizer Jugend forscht» einen Preis. Schliesslich habe ich an der Universität ein Biologiestudium angefangen, das ich allerdings nach einem Semester gegen Germanistik und Kunstgeschichte getauscht habe.

Atelierbesuch bei der Frauenfelder Fotografin Simone Kappeler.



Andrea Stalder (November 2019)

Was fasziniert Sie an der Fotografie?

Ich kam durch die Biologie zur Fotografie. Ich zeichnete die verschiedenen Eistadien meiner Amphibien und zeigte die Zeichnungen meinem Kantilehrer. Dieser empfahl mir, die Eier lieber zu fotografieren. Also legte ich mir eine Kamera zu und begann nicht nur meine Amphibien, sondern auch meine Familie und meine Umgebung zu fotografieren. Ich liebe die Fotografie, wegen ihrer Vielseitigkeit und der Ästhetik.

Welche Tipps geben Sie einem Hobbyfotografen?

Dass man beim Fotografieren keine Regeln beachten, sondern genau das machen soll, was einen spontan interessiert. Zudem empfehle ich, ein Motiv aus verschiedensten Perspektiven und mit unterschiedlichem Licht zu fotografieren. Diese Variation ist spannend und macht die Fotografie aus.

Was steht alles auf Ihrer Bucket-List?

Privat würde ich gerne mal in einem Korallenriff tauchen oder schnorcheln. Beruflich träume ich davon, einmal in einem der grossen ausländischen Museen eine Einzelausstellung zu haben. Mein Traumort dafür ist New York, aber es wäre auch hierzulande schön.

New York ist meine Lieblingsstadt, weil das Leben dort so stark pulsiert.

Ich durfte vor einiger Zeit im Swiss Institute und in einer Galerie im Big Apple meine Fotos ausstellen und ich habe 2015 mit einem Stipendium dort drei Monate lang gelebt und gearbeitet.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wer sitzt alles an Ihrem gedeckten Tisch?

Ich würde ehrlich gesagt lieber zu jemandem zu Besuch gehen. Dann würde ich mich bei William Henry Fox Talbot, dem Erfinder der Fotografie, einladen. Er lebte im 19. Jahrhundert in Südengland. Ich würde dort gerne mit ihm über die Fotografie reden. Zum Treffen würde ich ausserdem noch den britischen Astronomen John Herschel und die Botanikerin Anna Atkins einladen. Das wäre eine richtig tolle Runde!

Welche ist Ihr Lieblingsort im Thurgau?

Ich gehe gerne zum Nussbaumersee und in seine Umgebung. Im Sommer, um dort zu schwimmen, und im Winter, um dort Schlittschuh zu laufen. Mit meiner Kamera bin ich das ganze Jahr über im Seebachtal unterwegs. Ich habe dort auch kameralose Sonnenbelichtungen von Pflanzen gemacht. Diese Region ist so reich an Tieren und Blumen. Eine traumhafte Gegend!

Simone Kappeler in einer Ausstellung im Jahr 2018 Bild: PD

Wohin würden Sie ziehen, wenn Sie den Thurgau verlassen müssten?

Wenn ich mir eine Stadt aussuchen könnte, wäre es New York. Ich würde aber auch gerne auf dem Land in der Nähe des Wassers leben, zum Beispiel irgendwo am Rhein. Aber auch Neuengland im Nordosten der USA reizt mich sehr. Sie sehen, ich bin hin- und hergerissen zwischen Land und Stadt. Die ideale Kombination wäre für mich wohl im Sommer auf dem Land zu leben und im Winter in der Stadt.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Ich schwimme sehr gerne und so oft es geht, das ist mir sehr wichtig. Meine Unterwasserkamera habe ich stets an meine Badehose geknüpft. Allgemein verbringe ich meine Freizeit gerne in der Natur. Natürlich bin ich dabei stets mit meiner Kamera bewaffnet.

Was hören Sie im Auto?

Ich liebe es, wenn mir jemand vorliest oder wenn ich ein Hörbuch höre.

In meinem Fotolabor habe ich bestimmt schon über 50 Stunden lang Goethe gehört.

Auch die sieben Bände von Marcel Prousts «A la recherche du temps perdu» habe ich mir angehört. Wenn jemand eine schöne Stimme hat, kann ich herrlich in Geschichten eintauchen und vergesse alles um mich herum.

Zu guter Letzt: Was soll auf Ihrem Grabstein stehen?

Ich weiss nicht einmal, ob ich überhaupt einen Grabstein möchte. Ich hoffe einfach, dass mich meine Hinterbliebenen als einen fröhlichen und unternehmungslustigen Menschen in Erinnerung behalten. Und natürlich hoffe ich, dass mich meine Fotografien überleben.