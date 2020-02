Die Frauenfelder Fasnacht bedingt Umleitungen von Stadtbus und Postauto Der Marktplatz ist am Sonntag wegen des Frauenfelder Fasnachtsumzugs gesperrt 20.02.2020, 11.30 Uhr

Impression vom Frauenfelder Fasnachtsumzug 2019. (Bild: Donato Caspari)

Von Donnerstag bis am Dienstag steht Frauenfeld wieder ganz im Zeichen der Fasnacht. Während den einzelnen Fasnachtsveranstaltungen in der Innenstadt müssen die Stadtbuslinien jeweils umgeleitet werden. Am Donnerstag, 20. Februar, und am Dienstag, 25. Februar, können während der Stadtübernahme und der Stadtrückgabe zwischen 18.50 Uhr und 20 Uhr die Haltestellen Rathaus und Hauptpost von der Linie 1 und Postauto nicht bedient werden.

Am Samstag sind von 13.35 Uhr bis um 16 Uhr wegen des Kinderumzuges die Haltestellen Rathaus, Altstadt und Soldatendenkmal von sämtlichen Linien nicht bedient. Am Sonntag, 23. Februar, wird während des Fasnachtsumzugs die gesamte Innenstadt von 12 bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Die Haltestellen Hauptpost, Rathaus, Marktplatz sowie Erchingerhof (stadtauswärts), Soldatendenkmal und Altstadt werden nicht bedient. Auf dem gesamten Stadtbusnetz ist während den Veranstaltungen mit Verspätungen zu rechnen.

Dafür sind die Thundorfer- und die Reutenenstrasse nicht gesperrt

Am Sonntag findet in Frauenfeld der traditionelle Fasnachtsumzug statt. Bedingt durch die Baustelle an der St. Gallerstrasse wird der Umzug dieses Jahr beim Restaurant Pfeffer beendet. Die Umzugswagen werden anschliessend auf dem Marktplatz abgestellt, daher wird dieser als Parkplatz gesperrt.

Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, auf dem Parkplatz bei der Festhalle Rüegerholz zu parkieren. Der Vorteil der verkürzten Route des Umzugs ist, dass dadurch die Thundorferstrasse zwischen dem Kreisel Chappenzipfel und der Reutenenstrasse nicht für den Durchgangsverkehr gesperrt werden muss.