Interview Der Amriswiler Stadtpräsident Gabriel Macedo soll Präsident der FDP Thurgau werden: «Die FDP darf da und dort auch mal Ecken und Kanten zeigen» Die Parteileitung der FDP nominiert den Amriswiler Stadtpräsidenten Gabriel Macedo für das kantonale Parteipräsidium. Der 30-Jährige soll am 25.Juni von den Parteimitgliedern zum Nachfolger des abtretenden David H. Bon gewählt werden. Er will die verlorenen Ämter der Partei zurückholen. Larissa Flammer 20.05.2020, 05.00 Uhr

Gabriel Macedo in seinem Stadtpräsidenten-Büro. Bild: Reto Martin

Haben Sie sich für das Amt gemeldet oder musste man Sie überreden?

Überreden musste man mich nicht. Ich habe die Ausschreibung noch während meines Grossratswahlkampfs gesehen und interessant gefunden. Aber aus meiner Sicht muss ein Parteipräsident im Parlament sein, weshalb ich abgewartet habe. Nach meiner Wahl bin ich dann auch von zwei, drei Seiten angesprochen worden, ob das Parteipräsidium nicht etwas für mich wäre.

Sie werden erst heute als Kantonsrat vereidigt. Wie gut sind Sie schon in der Kantonspolitik drin?

In meinem ersten Jahr als Stadtpräsident habe ich da und dort schon einen tiefen Einblick in die Kantonspolitik erhalten. Sie interessiert mich auch sonst. Natürlich werde ich froh sein, auf eine gut aufgestellte Fraktion und den Parteivorstand zählen zu können. Ich werde als Parteipräsident noch viel dazulernen dürfen.

Welche Motivation haben Sie, Ihre Partei zu präsidieren?

Das hat verschiedene Gründe. Ich will sehr gerne und schon immer aktiv die Zukunft von uns allen mitprägen. Als Parteipräsident kann ich mich noch stärker einbringen.

Die FDP Thurgau hat mit den vergangenen Wahlen keine einfachen Zeiten hinter sich. Wie wollen Sie den Turnaround schaffen?

Das Ziel ist ganz klar: Ich will den FDP-Sitz im Nationalrat zurückgewinnen. Und auch die Sitze im Grossen Rat. Dazu müssen wir an Wähleranteil zulegen. Schon nach den Grossratswahlen hat es parteiintern einen Ruck gegeben – nach dem Motto «Jetzt erst recht». Meine Nomination als Parteipräsident ist dafür sicher auch ein gutes Signal – gegen innen und aussen.

Gabriel Macedo. Bild: Donato Caspari

Wie wollen Sie dieses Ziel konkret erreichen?

Wir müssen unsere Positionierung, unser Profil schärfen. Damit man ganz klar weiss, wofür die FDP Thurgau steht. Da und dort darf die Partei auch mal Ecken und Kanten zeigen. Wir müssen in der Bevölkerung stärker wahrgenommen werden. Wir dürfen zeigen, was die FDP leistet.

Sie sind erst 30-jährig, bereits Stadtpräsident, Kantonsrat und wohl bald Parteipräsident. Wohin führt Ihre politische Karriere noch?

Ich überlege nicht, was in 10, 15 oder 20 Jahren sein wird. Die Karriere ist nicht der Grund, warum ich Parteipräsident werden will. Klar, ich bin jung und mein Weg ist noch nicht zu Ende. Aber ich konzentriere mich voll und ganz auf die drei Ämter, die ich bald ausführen darf.

Sie sind im Thurgau aufgewachsen, waren aber lange im Kanton St.Gallen tätig. Was ist am Thurgau politisch gesehen interessant?

Die starke Mischung verschiedener Bedürfnisse. Der Thurgau ist ländlich geprägt. Er hat aber auch sechs kantonale Zentren, die einen urbanen Charakter aufweisen. Diese Gegensätze machen es sehr interessant, da mitzuarbeiten und gute Lösungen zu finden. Für den Freisinn und vor allem auch für alle Thurgauer Bürger.