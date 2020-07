Die Fallzahlen steigen, die Kontaktlisten werden länger: Die Lungenliga Thurgau ist beim Contact-Tracing auf Freiwillige angewiesen Das Contact-Tracing, das im Thurgau die Lungenliga übernimmt, wird immer aufwendiger. Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lungenliga auch ihren normalen Tätigkeiten nachgehen sollten, rekrutieren sie zurzeit mehrere Freiwillige. «Die Bevölkerung will helfen», sagt Koordinatorin Melany Vuichet. Larissa Flammer 23.07.2020, 05.00 Uhr

Am Anfang war das Contact-Tracing im Thurgau easy, sagt Diana Bregenzer. Sie arbeitet bei der Lungenliga, die diese Aufgabe im Auftrag des Kantons übernimmt.

So geht Contact-Tracing Seit dem 11.Mai müssen die Kantone die Kontakte von Coronapatienten zurückverfolgen, um die Ansteckungskette zu unterbrechen. Im Thurgau übernimmt diese Aufgabe die Lungenliga. Coronapatienten werden während ihrer Isolation jeden zweiten Tag von den Mitarbeitern der Lungenliga angerufen. Gleich nach dem positiven Testbefund müssen sie zudem alle Personen auflisten, mit denen sie 48 Stunden vor dem Auftreten der ersten Symptome engeren Kontakt hatten: ohne Schutzmaske, näher als 1,5 Meter, länger als 15 Minuten. Diese Personen werden von den Tracern angerufen und müssen für zehn Tage in Quarantäne. Während dieser Zeit werden sie jeden zweiten Tag angerufen und zu ihrem Gesundheitszustand befragt. Fühlen sie sich krank, müssen sie sich testen lassen.

Mitte Mai waren die Zahlen im Thurgau gering, es gab weniger als einen Coronafall pro Tag. Bregenzer sagt:

«Wir konnten in Ruhe lernen, wie wir vorgehen müssen.»

Jetzt wird der Aufwand immer grösser, es gibt im Thurgau täglich mehrere Fälle. Laufend informiert das kantonale Amt für Gesundheit die Lungenliga über positive Befunde. Melany Vuichet, die das Contact-Tracing koordiniert, sagt: «Das macht das Erstellen der Einsatzpläne schwierig.» Manchmal gibt es am Morgen noch keinen neuen Fall, am Nachmittag dann aber plötzlich mehrere. «Ein flexibles Team ist sehr wichtig.»

In den vergangenen Tagen konnte die Lungenliga fünf neue Leute für das Contact-Tracing rekrutieren. Viele sind Studentinnen und Studenten, die über einen Freiwilligenpool angefragt wurden. Vuichet sagt: «Die Bevölkerung will helfen.» Anfang August sollen nochmals einige Freiwillige geschult werden.

«Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lungenliga sollten wieder ihren normalen Aufgaben nachgehen können.»

Vuichet wurde extra für die Koordination des Contact-Tracings angestellt, als klar wurde, dass die Aufgabe nicht weiter nebenbei von einem Mitarbeiter der Lungenliga bewältigt werden kann.

Am Schulungstag lernen die Freiwilligen, worum es beim Contact-Tracing geht. «Vieles ist aber learning by doing», sagt Vuichet. Die Neuen arbeiten zuerst in den Amriswiler Büroräumlichkeiten der Lungenliga, wo Vuichet dabei ist und helfen kann. Die meisten Contact-Tracer sind im Homeoffice. Zivilschützer sind im Thurgau nur am Rande involviert. Die Koordinatorin sagt: «Sie sind unser Notfallplan, falls die Zahlen massiv steigen.» Zurzeit bewältigen im Thurgau etwas mehr als zehn Personen die Aufgabe.

Tracer müssen ein Gespür dafür entwickeln, wann jemand etwas verschweigt

Die meisten Kontaktpersonen reagieren freundlich auf den Anruf der Lungenliga. Und kooperativ, wenn sie darauf hingewiesen werden, dass sie in Quarantäne gehen müssen. Das ist Melany Vuichet wichtig zu betonen, nachdem Zürcher Medien berichteten, dass die Tracer dort wüst beschimpft wurden. Im Thurgau bedanken sich sogar viele, dass sie während der Isolation oder Quarantäne telefonisch von der Lungenliga begleitet werden.

Das regelmässige Erkundigen nach dem Gesundheitszustand ist der einfache Teil, sagt Bregenzer. Schwieriger ist es herauszufinden, mit wem die Coronapatienten Kontakt hatten. Und wie diese Personen erreicht werden können. Auch das war zu Beginn einfacher, als die Bevölkerung zu Hause blieb und höchstens mit Familienmitgliedern Kontakt hatte. Jetzt sind die Menschen draussen unterwegs und halten die Schutzmassnahmen kaum noch ein. Bregenzer sagt:

«Manchmal arbeiten wir fast einen ganzen Tag die Kontakte eines Falls durch.»

Ganz schwierig wird es, wenn jemand an einem Fest wie einer Hochzeit war. Dass der Kanton Thurgau kürzlich darauf hinwies, Anwesenheitslisten möglichst elektronisch zu führen, ging auf die Bitte der Lungenliga zurück. Denn wenn ein Coronafall an einer Veranstaltung war, erhalten die Contact-Tracer von den Organisatoren zum Teil nur ein Foto einer handgeschriebenen Anwesenheitsliste. Diese zu entziffern sei mühsam.

Ist von einer Kontaktperson die Nummer nicht bekannt, hilft das Telefonbuch oder sonst die Gemeinde. Dass jemand nicht erreicht werden konnte, gab es im Thurgau bisher nicht. Spätestens auf eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter melden sich alle. Allerdings müssen die Contact-Tracer auch ein Gespür dafür entwickeln, wann jemand nicht ganz die Wahrheit sagt. Bregenzer erklärt: «Die Leute wissen, was es bedeutet, wenn sie in Quarantäne müssen.»

Neues Programm löst Listen in Excel- und PDF-Dateien ab

Auch die Thurgauer, die sich nach den Ferien in einem Risikoland in Quarantäne begeben müssen, werden von der Lungenliga telefonisch begleitet. «Das sind momentan sehr viele. Und es werden sicher noch mehr», sagt Vuichet.

Seit vergangener Woche arbeiten die Contact-Tracer mit einem Programm, das die Administration vereinfacht. Die Fälle und ihre Kontaktpersonen sind dort in einem Dossier zusammengefasst, Notizen aus den Telefongesprächen können direkt eingetragen werden. Zuvor arbeiteten die Contact-Tracer mit manuellen Listen in Excel- oder PDF-Dateien. Das neue Programm listet auch alle Namen auf, die an einem bestimmten Tag abtelefoniert werden müssen. Vuichet sagt:

«Wir achten darauf, dass die Liste am Abend leer ist. Deshalb kann es manchmal spät werden.»